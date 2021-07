UP Board 12th Result 2021 Websites To Check: यूपी बोर्ड रिजल्ट आज, इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे 12वीं के परिणाम

UP Board 10th 12th Result 2021 Websites To Check: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज दोपहर 12वीं बोर्ड रिजल्ट की घोषणा करेगा. यूपी एजुकेशन बोर्ड (UPMSP) के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे परिणामों की घोषणा की जाएगी. रिजल्ट की घोषणा के साथ ही यूपी बोर्ड (UP Board High school Inter Result 2021) के छात्र aajtak.in पर अपने परिणाम चेक कर सकेंगे. इसके अलावा छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आजतक पर 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करना होगा.

UP Board 12th Result 2021: यहां चेक करें यूपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट

> aajtak.in/education/board-exam-results

> upresults.nic.in

> upmsp.edu.in

आजतक रिजल्ट पेज पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

बता दें कि कोरोना के कारण इस बार उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था. यूपी बोर्ड ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार करने की घोषणा की थी. यानी यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है.

यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले परिणामों से अगर कोई छात्र अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे एक बार फिर उस विषय की परीक्षा देने का मौका मिलेगा. हालांकि, ये परीक्षा कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर ही आयोजित की जाएगी.

इस साल उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 56,03,813 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें 29,94,312 छात्र 12वीं के और 26,09,501 छात्र 10वीं के हैं.