जल्द जारी होगा यूजीसी नेट 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड, चेक करें शिफ्ट टाइमिंग

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अभी तक यूजीसी नेट 2025 का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है. यह परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकेंगे.

यूजीसी नेट 2025 की परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक दो शिफ्टों में होगी. ( Photo: Pixabay)

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने अभी तक यूजीसी नेट 2025 का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है. एडमिट कार्ड जारी होने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी-नेट) परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड का सीधा लिंक प्राप्त कर सकते हैं. लिखित परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो चरणों में होगी - पहला चरण सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक.

परीक्षा की तारीख और समय
यूजीसी नेट की लिखित परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्टों में होगी:

पहली शिफ्ट: सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक

कैसा रहेगा परीक्षा पैटर्न
यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी. इसमें कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके लिए 300 अंक निर्धारित हैं. परीक्षा में दो पेपर होंगे और दोनों के बीच कोई ब्रेक नहीं मिलेगा. कुल समय 3 घंटे का होगा. भाषा से जुड़े विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होगा.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

  • आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं.
  • होम पेज पर 'UGC NET Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें.
  • लॉगिन डिटेल्स भरें, एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा
  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

जरूरी सलाह
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और एडमिट कार्ड से जुड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखें. परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट रखना जरूरी होगा. जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा, सबसे पहले आधिकारिक साइट पर सूचना दी जाएगी.

