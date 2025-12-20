scorecardresearch
 
SBI PO का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी, यहां से करें चेक

एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस पद पर कुल 541 उम्मीदवारों को चयनित किया जाएगा.

SBI PO का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया. (Photo :Pexels)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से  प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. बता दें कि SBI ने इस परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है. इस पद पर कुल 541 उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा.

SBI ने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद अब पीओ का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में उम्मीदवार इस तरह अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें. फिर SBI PO फाइनल रिजल्ट के लिमक पर क्लिक करें. इसके बाद आपका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा.  

इतने उम्मीदवार को किया जाएगा नियुक्त 

SBI PO के इस पद पर कुल 541 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें सामान्य के लिए 203 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पद, ओबीसी के लिए 135 पद, एसटी के लिए 73 पद और एससी के लिए 80 पद निर्धारित किए गए हैं.   

ये है सिलेक्शन प्रोसेस 

इस पद पर सिलेक्शन शुरुआती एग्जाम, मुख्य एग्जाम, साइकोमेट्रिक टेस्ट,इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के आधार पर किया जाएगा.  

कब किया गया था परीक्षा का आयोजन?

इस पद के लिए परीक्षा का आयोजन 2, 4 और 5 अगस्त को किया गया था. इसके बाद से मुख्य एग्जाम का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को हुआ था. इसके बाद से 19 नवंबर को साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाए गए थे. साथ ही 24 से 30 नवंबर के बीच इंटरव्यू का आयोजन किया गया था. 
 

