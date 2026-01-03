प्रो. जय प्रकाश सैनी लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कुलपति हुए नियुक्त, जल्द ही संभालेंगे कार्यभार

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ विश्वविद्यालय को नया कुलपति दे दिया है. उन्होंने जय प्रकाश सैनी को नया कुलपति नियुक्त किया है. बता दें कि हाल के समय में जय प्रकाश सैनी मदन मोहल मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति हैं. अब उन्हें 3 साल के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है.

राज्यपाल ने जारी किया आदेश

इससे जुड़े आदेश में अधिकारियों को सूचित किया गया है. वहीं, आदेश की प्रतिलिपि प्रो. जय प्रकाश सैनी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलसचिव और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को भेजी गई है. वह जल्द ही नए कुलपति के कार्यभार संभालेंगे.

जारी आदेश में इन बातों का जिक्र

जारी हुए आदेश में लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-12 की उपधारा-1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रो. जयप्रकाश सैनी कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को कार्यभार संभालने की तारीख से 3 सालों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जा रहा है.

कौन हैं प्रो. जय प्रकाश सैनी?

बता दें कि प्रो. जय प्रकाश सैनी इस समय मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं. इसके पहले वह नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के कुलपति रह चुके हैं. वह उत्तर प्रदेश की झांसी के रहने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से एमटेक और पीएचडी किए हैं.

