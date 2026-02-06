पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं... PM मोदी ने बताई इससे बचने की ट्रिक

देशभर के छात्रों से जुड़ने और पढ़ाई के प्रेशर को कम करने के लिए हर साल परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाता है. अपने 9वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों से खुलकर बात की है. इस दौरान उन्होंने छात्रों को उनके सवालों का जवाब दिया और ये भी बताया कि जो आप पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, तो इससे कैसे बचना चाहिए.

जो पढ़ते हैं, वो भूल जाते हैं...

कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पीएम मोदी से पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं, वो भूल जाते हैं. इस सवाल पर पीएम ने कहा कि आपको हमेशा आज का दिन याद रहेगा क्योंकि आप इसमें पूरी तरह से इनवॉल्व हैं. ऐसे में आप खुद को कम होशियार बताएं और ज्यादा होशियारी से बात करें या राय लें.

#WATCH | PM Narendra Modi interacts with students during the 9th edition of 'Pariksha pe Charcha'. He says, "... Education should not feel like a burden. It needs our total involvement. Education in bits and pieces does not ensure success... Instead of focusing on marks,… pic.twitter.com/IKV33nd54b — ANI (@ANI) February 6, 202

मार्क्स बन गई है बीमारी

इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि मार्क्स एक बीमारी बन गई है. ऐसे में अपने मन को नंबर से जोड़ने के बजाय जीवन में कहां जाएं, इसपर ध्यान देने की जरूरत है.

AI के महत्व पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI को लेकर भी छात्रों से खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि छात्रों को AI का यूज जरूर करना चाहिए, लेकिन पीएम ने ये भी बताया कि ये हमेशा उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद नहीं करेगा.

