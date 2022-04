Pariksha Pe Charcha 2022: पीएम नरेंद्र मोदी आज छात्र-छात्राओं से करेंगे बात, जानिए कहां देख सकेंगे लाइव

Pariksha Pe Charcha 5th edition: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार) 'परीक्षा पे चर्चा' (PCC) कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं से बातचीत करेंगे. सुबह 11 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का यह पांचवां सत्र होगा. पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए से छात्रों के मन में परीक्षा को लेकर व्याप्त भय और तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं. देशभर के छात्र-छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

पीएम मोदी विभिन्न टीचरों से भी संवाद करेंगे. वहीं, छात्र-छात्राओं के अभिभावक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. वे अपने मन में उठ रहे सवालों को प्रधानमंत्री मोदी से कर सकेंगे. नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम का आयोजन होगा. इस बार का स्लोगन 'परीक्षा की बात, पीएम के साथ' रखा गया है.

सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के बारे में कहा, ''इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा के प्रति उत्साह अभूतपूर्व रहा है. लाखों लोगों ने अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए हैं. मैं उन सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने योगदान दिया है. एक अप्रैल के कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा हूं.''

The enthusiasm towards this year’s Pariksha Pe Charcha has been phenomenal. Lakhs of people have shared their valuable insights and experiences. I thank all those students, parents and teachers who have contributed.



Looking forward to the programme on 1st April. https://t.co/nvXedTvh9F