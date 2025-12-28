scorecardresearch
 
UGC NET 2025 एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, यहां पर करें चेक

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

nta ने ugc net परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. (Photo : Pexels )
NTA ने दिसंबर 2025 में होने वाले UGC NET एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इसके लिए परीक्षाएं 31 दिसंबर से शुरू होंगी. हालांकि, ये एडमिट कार्ड 31 दिसंबर को होने वाले एग्जाम के लिए जारी किया गया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट  ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि ये एग्जाम देशभर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी. एडमिट कार्ड के साथ NTA ने गाइडलाइन और अंडरटेकिंग फॉर्म भी जारी किया है.

सख्त गाइडलाइन भी हुई जारी 

NTA ने एडमिट कार्ड के साथ सख्त गाइडलाइन और अंडरटेकिंग फॉर्म भी जारी किया है. वहीं, कार्ड में दी गई सभी जानकारी जैसे फोटो, साइन और परीक्षा केंद्र का पता अच्छे से चेक करने की हिदायत दी है. अगर कार्ड में कोई भी गड़बड़ी दिखती है, तो NTA हेल्पलाइन से जुड़े. 

केंद्र पर ये चीजें लेकर जाना है जरूरी 

परीक्षा केंद्र पर केवल एडमिट कार्ड लेकर जाना ही काफी नहीं है. इसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक पहचान पत्र के साथ एक बॉल पेन जरूर लें. इस दौरान ड्रेस कोड का भी अच्छे से पालन करें. 

क्या होगी एग्जाम की टाइमिंग?

ये एडमिट कार्ड केवल 31 जनवरी को होने वाले एग्जाम के लिए जारी किया गया है. आने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड बाद में आएंगे. ये एग्जाम दो शिफ्ट में करवाया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर के 12 बजे तक होगी. वहीं, दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी. 

इस तरह करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

  • यूजीसी नेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट  ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. 
  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर पब्लिक नोटिस टैब पर क्लिक करें और यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड पर क्लिक करें. 
  • एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड समेत सारी जानकारी को फिल करें. 
  • इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा. एडमिट कार्ड को चेक कर उसे डाउनलोड कर लें. 
