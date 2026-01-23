नोएडा-अहमदाबाद में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, थ्रेट ईमेल की जांच जारी

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके कारण हड़कंप मच गया है. स्कूल को ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है.सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर सर्च ऑपरेशन चला रही है. बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड स्कूल में जांच के लिए मौके पर पहुंची है. स्कूल में बम की खबर मिलते ही स्कूल को खाली करा दिया गया है.

और पढ़ें

स्कूल ने पैरेंट्स को छुट्टी का मेल किया है. स्कूल बसों को वापस भेजा जा रहा है, बच्चों को तय ड्रॉप पॉइंट पर उतारा जा रहा है. इसके साथ ही अभिभावकों से अपील की जा रही है कि बच्चों को तय स्थान लेने पहुंचें और बस स्टाफ से संपर्क में रहें.

पुलिस कर रही है जांच

दोनों प्रमुख शहरों के स्कूलों में बम की धमकी मिलने के बाद से अफरा-तफरी मच गई है. पुलिस प्रशासन सतर्क हो गई है और जांच कर रही है. इसके साथ ही कई इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है और बच्चों की सेफ्टी को लेकर सारे कदम उठाएं जा रहे हैं.

मेल का सोर्स पता लगा रही है पुलिस

इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को स्कूल में तैनात कर दिया है. इस दौरान जो ईमेल आया है, पुलिस उसके सोर्स का पता लगाने में जुट गई है.

Advertisement

अभिभावकों में चिंता का माहौल

ये खबर मिलते ही स्कूलों के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई है. हालांकि, पुलिस ने उनसे संयम बनाए रखने की अपील की है और जांच का आश्वासन दिया है.

पहले भी मिल चुकी है धमकी

ये पहली बार नहीं है जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसके पहले भी ईमेल के जरिए नोएडा, दिल्ली समेत कई राज्यों के स्कूलों को ऐसा मेल मिला है.



---- समाप्त ----