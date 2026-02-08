scorecardresearch
 
NEET UG 2026 के लिए शुरू हुए आवेदन, मई में होगा एग्जाम, इन बातों का रखें ध्यान 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)की ओर से नीट यूजी 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, परीक्षा का आयोजन मई महीने में किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

NTA ने नीट यूजी 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Photo: Getty Images)
मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके अलावा एजेंसी ने एमबीबीएस, बीडीएस समेत अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए  आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवार NTA की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

बता दें कि नीट की परीक्षा मेडिकल फील्ड में प्रवेश के लिए सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है. इसके जरिए सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है. 

आवेदन की लास्ट डेट 

जारी हुए नोटिफिकेशन में सभी अहम तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. ऐसे में आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 8 फरवरी से हो गई है. उम्मीदवार 8 मार्च रात के 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं, एग्जाम फीस भुगतान करने की आखिरी तारीख 8 मार्च निर्धारित की गई है. लेकिन अगर फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती होती है, तो करेक्शन विंडो 10 से 12 मार्च तक खुलेगी. हालांकि, नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन 3 मई को किया जाएगा. 

आवेदन शुल्क का करना होगा भुगतान 

नीट यूजी 2026 के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये 1700 रुपये है. ओबीसी-एनसीएल और  ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये 1600 रुपये है. वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग और थर्ड जेंडर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. विदेश से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को  9500 रुपये का शुल्क देना होगा. एलिजिबिलिटी की बात करें तो उम्मीदवार को 12वीं पास होना अनिवार्य है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय हों. न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए.

Advertisement

जरूरी डॉक्यूमेंट पर दें ध्यान 

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक साइट  neet.nta.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें. इसके बाद फॉर्म भरकर फोटो, ,साइन समेत अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करें. इसके बाद से आवेदन फीस का भुगतान करें. 

