MP: मेडिकल और इंजीनियरिंग के होनहार छात्रों की फीस देगी सरकार, सीएम शिवराज का ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने गरीब परिवार से आने वाले प्रतिभाशाली छात्रों की फीस जमा करने का वादा किया है. साथ ही उन्होंने बेरोजगारी पर 'झूठे वादे' को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की घेराबंदी भी की.

सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को सिंगरौली में एक मेडिकल कॉलेज और कई अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है. शिवराज ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के प्रतिभाशाली छात्रों के इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स की फीस का भुगतान करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि हमने तय किया कि मप्र में हर गरीब का घर हो, कोई बेघर ना रहे.

