IIT हैदराबाद के छात्र को मिला 2.5 करोड़ का पैकेज, संस्थान का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT हैदराबाद) में कैंपस हायरिंग को बड़ा बढ़ावा दिया है. ऐसे इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंतिम वर्ष के छात्र को नीदरलैंड की नामी कंपनी ने सालाना 2.5 करोड़ रुपये का पैकेज ऑफर किया है. अपनी इस सफलता से छात्र ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है. यह पैकेज न केवल इस साल का बल्कि IIT हैदराबाद के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है.

IIT हैदराबाद की स्थापना साल 2008 में हुई थी और तक से लेकर अब तक किसी भी छात्र को इतना बेहतरीन पैकेज नहीं मिला था. बता दें कि छात्र एडवर्ड वर्गीज जुलाई महीने से ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर (optivar) में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम शुरू करेंगे. खास बात यह है कि यह ऑफर उन्हें समय इंटर्नशिप के बाद प्री-प्लेसमेंट ऑफर के तहत मिली है.

इंटर्नशिप को प्लेसमेंट में बदला

बता दें कि 21 साल के एडवर्ड वर्गीज को यह ऑफर अपने दो महीने की समय इंटर्नशिप के बाद मिली है. उन्होंने अपने इंटर्नशिप को प्री-प्लेसमेंट ऑफर में बदल दिया. इसके पहले भी उनका नाम टॉप 100 कोडर्स में शामिल किया गया था. उनके माता-पिता भी इंजीनियर हैं.

जेईई और केट में इतनी थी रैंक

एडवर्ड का जन्म हैदराबाद में हुआ लेकिन उन्होंने कक्षा 7 से 12वीं तक की पढ़ाई बेंगलुरु से की. साल 2022 में उन्होंने जेईई मेन में AIR 1100 और जेईई एडवांस्ड में AIR 558 रैंक हासिल किया था. इसके बाद साल 2025 में उन्होंने CAT की परीक्षा में 99.96 पर्सेंटाइल हासिल किया था.

रिकॉर्ड तोड़ पैकेज

IIT हैदराबाद के प्लेसमेंट सेल के मुताबिक, एडवर्ड को मिला ये ऑफर संस्थान की स्थापना के बाद का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है.

ऑफर के बाद बोले एडवर्ड वर्गीज

ऑफर मिलने के बाद एडवर्ड वर्गीज ने कहा कि मुझे पता था कि IIT का नाम कंपनियों को हमारे कैंपस की ओर आकर्षित करेगा. मैंने केवल इस कंपनी के लिए ही इंटरव्यू दिया था. उन्होंने आगे बताया कि इंजीनियरिंग के पहले साल में ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया था. उस दौरान उनका नाम देश के टॉप 100 कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स में शामिल था.



