scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IIT हैदराबाद के छात्र को मिला 2.5 करोड़ का पैकेज, संस्थान का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस

एक ओर जहां देश और दुनिया में रोजगार बाजार सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, वहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT हैदराबाद) के एक छात्र ने कमाल कर दिया है. उसकी सफलता हर किसी का ध्यान उसकी ओर खींच रही है. छात्र को नीदरलैंड की एक कंपनी से 2.5 करोड़ रुपये का सालाना पैकेज मिला है.

Advertisement
X
Edward Nathan Varghese को मिला 2.5 करोड़ रुपये का पौकेज. (Photo: IITHyderabad/ LinkedIn (Edward Nathan Varghese)
Edward Nathan Varghese को मिला 2.5 करोड़ रुपये का पौकेज. (Photo: IITHyderabad/ LinkedIn (Edward Nathan Varghese)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT हैदराबाद) में कैंपस हायरिंग को बड़ा बढ़ावा दिया है. ऐसे इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंतिम वर्ष के छात्र को नीदरलैंड की नामी कंपनी ने सालाना 2.5 करोड़ रुपये का पैकेज ऑफर किया है. अपनी इस सफलता से छात्र ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है. यह पैकेज न केवल इस साल का बल्कि IIT हैदराबाद के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है. 

IIT हैदराबाद की स्थापना साल 2008 में हुई थी और तक से लेकर अब तक किसी भी छात्र को इतना बेहतरीन पैकेज नहीं मिला था. बता दें कि छात्र एडवर्ड वर्गीज जुलाई महीने से ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर (optivar) में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम शुरू करेंगे. खास बात यह है कि यह ऑफर उन्हें समय इंटर्नशिप के बाद प्री-प्लेसमेंट ऑफर के तहत मिली है. 

इंटर्नशिप को प्लेसमेंट में बदला

सम्बंधित ख़बरें

काउंसलिंग और पुनर्वास पर जोर.(Photo: Representational)
न्यू ईयर जश्न में नशे पर वार! हैदराबाद में एंटी-ड्रग ऑपरेशन, 4 DJ समेत 5 पॉजिटिव
new year 2026 celebration in Hyderabad
हैदराबाद में नए साल के जश्न में न पड़े खलल, पुलिस ने किए कड़े बंदोबस्त
Anti Corruption Bureau Telangana report 2025
199 केस, 273 गिरफ्तारी और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा... साल 2025 में तेलंगाना ACB ने की ये कार्रवाई
chinese manjha
चाइनीज मांझे का कहर! सड़क पर चलते- चलते शख्स की गर्दन से बहने लगा खून
TMC condemns Telangana CM's 'garbage city' remark on Kolkata
तेलंगाना सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट का पुनर्गठन किया, चार नए कमिश्नरेट बने

बता दें कि 21 साल के एडवर्ड वर्गीज को यह ऑफर अपने दो महीने की समय इंटर्नशिप के बाद मिली है. उन्होंने अपने इंटर्नशिप को प्री-प्लेसमेंट ऑफर में बदल दिया. इसके पहले भी उनका नाम टॉप 100 कोडर्स में शामिल किया गया था. उनके माता-पिता भी इंजीनियर हैं. 

जेईई और केट में इतनी थी रैंक 

एडवर्ड का जन्म हैदराबाद में हुआ लेकिन उन्होंने कक्षा 7 से 12वीं तक की पढ़ाई बेंगलुरु से की. साल 2022 में उन्होंने जेईई मेन में AIR 1100 और जेईई एडवांस्ड में AIR 558 रैंक हासिल किया था. इसके बाद साल 2025 में उन्होंने CAT की परीक्षा में 99.96 पर्सेंटाइल हासिल किया था. 

Advertisement

रिकॉर्ड तोड़ पैकेज 

IIT हैदराबाद के प्लेसमेंट सेल के मुताबिक, एडवर्ड को मिला ये ऑफर संस्थान की स्थापना के बाद का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है. 

ऑफर के बाद बोले एडवर्ड वर्गीज 

ऑफर मिलने के बाद एडवर्ड वर्गीज ने कहा कि मुझे पता था कि IIT का नाम कंपनियों को हमारे कैंपस की ओर आकर्षित करेगा. मैंने केवल इस कंपनी के लिए ही इंटरव्यू दिया था. उन्होंने आगे बताया कि इंजीनियरिंग के पहले साल में ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया था. उस दौरान उनका नाम देश के टॉप 100 कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स में शामिल था. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement