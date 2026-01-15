scorecardresearch
 
प्रयागराज में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के मौके पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान

प्रयागराज में मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति के पवित्र स्नान के चलते कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद कर दिया गया है. यह फैसला बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए उठाई गई है. डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश के बाद डीआईओएस पीएन सिंह ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज में मकर संक्रांति के पवित्र स्नान के चलते स्कूल बंद. (Photo: PTI)
मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति के पवित्र स्नान पर प्रयागराज जिला प्रशासन की ओर से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है. यानी कि अब स्कूल 20 जनवरी को खुलेंगे. प्रशासन का ये फैसला पर्व के दौरान उमड़ते भीड़ को देखते हुए लिया गया है. डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर स्कूलों में छुट्टी की गई है और इसे जल्द से जल्द पालन करने का आदेश दिया गया है.

आदेश में साफ लिखा है कि जिला के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को इस अवधि के लिए स्कूलों को बंद रखना अनिवार्य है. 

हर साल आते हैं लाखों श्रद्धालु 

जिला प्रशासन ने इस फैसले को लेकर कहा है कि मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के मौके पर हर साल लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पवित्र स्नान के लिए आते हैं. इसके कारण शहर में भारी भीड़, जाम और रूट डायवर्जन जैसे हालात बन जाते हैं जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी हो सकती है. ऐसे में छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है. 

प्रयागराज में चल रहा है माघ मेला 

बता दें कि हाल में प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया गया है. ऐसे में मकर संक्रांति और एकादशी के दिन बन रहे शुभ संयोग के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर स्नान के लिए आते हैं. 

सुरक्षा के कड़े इंतजाम 

इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. AI कैमरे की मदद से उमड़ी भीड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. इस खास मौके पर लोग सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि वाराणसी, अयोध्या और मथुरा जैसे धार्मिक शहरों में पहुंचकर स्नान-दान करते हैं. 

डीएम ने दिए सख्त निर्देश 

इस पर्व को देखते हुए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सभी स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है. डीएम वर्मा के निर्देश के बाद डीआईओएस पीएन सिंह ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

