हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूलों में बैन होगा फोन का इस्तेमाल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में फोन के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला किया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 मार्च से राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छात्रों के लिए मोबाइल फोन लाना या इस्तेमाल करना पूरी तरह से मना होगा. उनका कहना है कि सरकार स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाएगी. ये नियम 1 मार्च से प्रदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में लागू होगा.

नए नियमों के अनुसार, अगर स्कूल में किसी स्टूडेंट के पास फोन मिलता है तो फोन जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. साथ ही सरकार का कहना है कि फोन के इस्तेमाल को लेकर माता-पिता की काउंसलिंग भी की जाएगी. इसके अलावा सुक्खू ने फोन के इस्तेमाल को लेकर एसओपी बनाने को कहा है.

सीएम सुक्खू ने बिलासपुर के घुमारवीं में 69 राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन के उपलक्ष्य पर बच्चों को संबोधित करते हुए ये बड़ी घोषणा की. फोन पर बैन लगाने के ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और खेल दो चीजों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक खाखा तैयार किया है, जिस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ मिलकर उन्होंने मोहर लगाई है.

उनका कहना है कि हिमाचल की विजेता टीम को उन्होंने ट्रॉफी ओर बधाई भी दी. इस मौके पर उपविजेता टीम राजस्थान और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम हरियाणा को भी ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी भी मौजूद रहे.



