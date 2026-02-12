10वीं-12वीं गुजरात बोर्ड परीक्षा के लिए एक्शन प्लान जारी, 26 फरवरी से परीक्षा होगी शुरू

गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा 26 फरवरी से आयोजित होने जा रही दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा का एक्शन प्लान जारी किया गया है. इस साल गुजरात बोर्ड की दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए राज्य में 15.27 लाख छात्र रजिस्टर्ड हुए है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 97,000 ज्यादा है. इस साल आयोजित हो रही गुजरात बोर्ड की परीक्षा 18 मार्च को पूर्ण होगी.
9 लाख छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन
गुजरात बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि राज्यभर में दसवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए 9,07,175 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिनकी परीक्षा राज्य के 87 जोन के 1006 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. बारहवीं बोर्ड की परीक्षा की बात करें तो इस साल बारहवीं साइंस में 1,19,263 छात्र, जबकि कॉमर्स में 5,01,286 छात्र रजिस्टर्ड हुए है. साइंस के छात्रों की परीक्षा राज्य के 156 केंद्रों पर और कॉमर्स के छात्रों की परीक्षा राज्य के 539 केंद्रों पर आयोजित होगी. इस साल 4877 दिव्यांग छात्र दसवीं बोर्ड की, तो 2293 दिव्यांग छात्र बारहवीं कॉमर्स और 193 दिव्यांग छात्र बारहवीं साइंस की परीक्षा देंगे. इस बार परीक्षा में कुल 15.27 लाख छात्र शामिल होंगे, जो पिछले साल से करीब 97 हजार ज्यादा हैं.
बोर्ड के खास निर्देश
