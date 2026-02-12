scorecardresearch
 
10वीं-12वीं गुजरात बोर्ड परीक्षा के लिए एक्शन प्लान जारी, 26 फरवरी से परीक्षा होगी शुरू

गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एक्शन प्लान जारी कर दिया है. इस साल परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी.

परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचे. ( Photo: PTI)
गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा 26 फरवरी से आयोजित होने जा रही दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा का एक्शन प्लान जारी किया गया है. इस साल गुजरात बोर्ड की दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए राज्य में 15.27 लाख छात्र रजिस्टर्ड हुए है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 97,000 ज्यादा है. इस साल आयोजित हो रही गुजरात बोर्ड की परीक्षा 18 मार्च को पूर्ण होगी.

9 लाख छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन
गुजरात बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि राज्यभर में दसवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए 9,07,175 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिनकी परीक्षा राज्य के 87 जोन के 1006 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. बारहवीं बोर्ड की परीक्षा की बात करें तो इस साल बारहवीं साइंस में 1,19,263 छात्र, जबकि कॉमर्स में 5,01,286 छात्र रजिस्टर्ड हुए है. साइंस के छात्रों की परीक्षा राज्य के 156 केंद्रों पर और कॉमर्स के छात्रों की परीक्षा राज्य के 539 केंद्रों पर आयोजित होगी. इस साल 4877 दिव्यांग छात्र दसवीं बोर्ड की, तो 2293 दिव्यांग छात्र बारहवीं कॉमर्स और 193 दिव्यांग छात्र बारहवीं साइंस की परीक्षा देंगे. इस बार परीक्षा में कुल 15.27 लाख छात्र शामिल होंगे, जो पिछले साल से करीब 97 हजार ज्यादा हैं.

बोर्ड के खास निर्देश

  • छात्रों को हॉल टिकट दिखाकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा.
  • हर परीक्षा केंद्र पर पश्चाताप पेटी (ड्रॉप बॉक्स) रखी जाएगी, ताकि अगर कोई छात्र गलती से कोई प्रतिबंधित सामान ले आए तो वह अंदर जाने से पहले उसमें डाल सके.
  • परीक्षा के दौरान स्क्वाड टीम के अलावा कोई भी कर्मचारी मोबाइल नहीं रख सकेगा.
  • सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे और रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखी जाएगी.
  • पहले दिन सभी केंद्रों पर छात्रों का स्वागत किया जाएगा.

छात्रों के लिए जरूरी बातें

  • परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचे.
  • कोशिश करें कि परीक्षा में जूते और मोजे न पहनें.
  • 10वीं के छात्र कैलकुलेटर नहीं ला सकते.
  • 12वीं के छात्र सादा (सिंपल) कैलकुलेटर ला सकते हैं.
  • मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या कोई भी गैजेट परीक्षा केंद्र में ले जाना मना है.
