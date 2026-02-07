आज से GATE एग्जाम का आयोजन, देना होगा इन बातों पर ध्यान, चेक कर लें सारी डिटेल  

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (IIT Guwahati) की ओर से आज से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है. इन परीक्षाओं की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है, जो 15 तक देश के अलग-अलग जगहों पर आयोजित होगी. ये एग्जाम कई पालियों में करवाई जाएगी.

बता दें कि GATE की परीक्षा इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए बेहद अहम है. इसके जरिए आईआईटी, एनआईटी समेत कई बड़े संस्थानों में हायर एजुकेशन का रास्ता खोल सकते हैं.

इस दिन होगी परीक्षा

इस बार GATE 2026 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा. इस दौरान कुल 30 सबजेक्ट्स के पेपर होंगे. गौर करने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग साइंसेज के नाम से एक और पेपर को एड किया गया है. परीक्षा आज से शुरू हो गई है और अलग-अलग केंद्रों पर 8 ,1 4 औक 15 फरवरी को आयोजित होगी.

मिलेगा 3 घंटे का समय

GATE परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा. ऐसे में उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि पेपर शुरू होने से करीब 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं. देरी से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

इस तरह से पूछे जाएंगे सवाल

GATE परीक्षा में तीन तरह से सवाल किए जाएंगे. पहला एमसीक्यू- इन सवालों के लिए कुल चार विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से सही विकल्प का चयन करना होगा. गलत होने पर नेगेटिव मार्किग लागू होगी. दूसरा सेक्शन एमएसक्यू के फॉर्म में होगा. इन सवालों में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं. हालांकि, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. तीसरा और आखिरी होता है एनएटी. इन तरह के सवालों में उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है. उन्हें उन उत्तरों को खुद से कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ेगा.

