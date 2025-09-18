scorecardresearch
 

DUSU चुनाव में उड़ीं HC के आदेश की धज्जियां... ढोल बजाकर प्रचार, सड़क पर हर जगह प्रिंटेड पोस्टर्स

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में वोटिंग डे के दिन हाईकोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई. सड़कों पर प्रिंटेड पोस्टर्स बिखरे दिखाई दिए, तो वहीं कुछ लोग अपने प्रत्याशियों के प्रचार करते भी दिखे.

DUSU चुनाव के दौरान सड़क पर प्रिंटेड पोस्टर्स बिखरे दिखाई दिए (Photo - ITG)
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर सुबह 7.30 से पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई थी. इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम की बात कही थी. लेकिन, कहीं से भी ऐसा होता नहीं दिखा. सड़कों पर बिखरे प्रिंटेड पोस्टर्स और जहां-तहां लगे बैनर इस बात की गवाही दे रहे थे कि चुनाव के दौरान जमकर नियमों की अनदेखी हुई है. 

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ती देखी गई. दिल्ली हाई कोर्ट और लिंगदोह कमेटी के आदेशों की डूसू इलेक्शन में धज्जियां उड़ती दिखी. विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक  ढोल नगाड़े और पोस्टर बैनर के साथ प्रचार करते नजर आये. कई छात्र संगठन वोटिंग के बीच इधर-उधर पर्ची और पोस्टर के जरिए प्रत्याशियों का प्रचार करते देखे गए. 

सड़कों पर बिखरे दिखे पोस्टर्स
यूनिवर्सिटी कैंपस में सड़कों पर सभी संगठनों और प्रत्याशियों जुड़ी प्रिंटेड पर्चियां और पोस्टर बिखरे पड़े थे. यह साफ नजर आ रहा है. जबकि, हाई कोर्ट का स्पष्ट  आदेश है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते. वहीं  वोटिंग के दिन एबीवीपी और एनएसयूआई के सदस्य ढोल बजाते नजर आए .

यह भी पढ़ें: DUSU को 17 साल बाद मिलेगी महिला अध्यक्ष? 2008 में नूपुर शर्मा ने किया था कमाल

हाईकोर्ट ने प्रिटेंट पोस्टर्स और पर्चियों पर लगा रखे हैं बैन
डूसू इलेक्शन को लेकर हाई कोर्ट का यह भी आदेश है की दीवारों पर प्रिंटेड पोस्टर्स लगाना या सड़कों पर फेंकना पूरी तरह से बैन रहेगा है. अगर सड़कों पर पोस्टर्स या बैनर नजर आते हैं तो उम्मीदवारों के रिजल्ट तो घोषित किए जाएंगे लेकिन उनको चार्ज लेने नहीं दिया जाएगा.

दिल्ली यूनिवर्सिटी

वोटिंग के दौरान कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत भी मिली थी. एनएसयूआई की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जोसलिन नंदिता चौधरी ने हंसराज कॉलेज और किरोड़ीमल में ईवीएम में अनियमितता की बात कहते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया था. साथ ही कई जगह ईवीएम पर एबीवीपी के उम्मीदवारों के नाम के सामने स्याही लगाए जाने का जोसलिन ने दावा किया है. 

यह भी पढ़ें: DUSU चुनाव की वोटिंग कल, क्या टूटेगा 17 साल पुराना रिकॉर्ड? जानें- मैदान में कौन-कौन

शाम 7.30 तक चलेगी वोटिंग
दिल्ली पुलिस के अधिकारी की माने शाम 7:30 बजे जब वोटिंग खत्म होगी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से वोटिंग डे को लेकर स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी. छात्र संघ चुनाव हैंडमेड पोस्टर्स की परमिशन थी. जबकि, प्रिंटेड पोस्टर्स के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया था. इसके बावजूद सड़कों पर प्रिंटेड पोस्टर्स  फेंकते  छात्र नजर आये.

इस बार भी डूसू चुनाव में कई छात्र संगठन और स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में हैं. एबीवीपी, एनएसयूआई, आईसा, एसएफआई, एएसएपी जैसे छात्र संगठनों के प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. 

वहीं इस बार अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इनमें अंजलि, अनुज कुमार, आर्यमान, दिव्यांशु सिंह यादव, जोसलिन नंदिता चौधरी, राहुल कुमार, उमांशी, योगेश मीना और अभिषेक कुमार शामिल है.

---- समाप्त ----
TOPICS:

