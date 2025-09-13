DUSU को 17 साल बाद मिलेगी महिला अध्यक्ष? 2008 में नूपुर शर्मा ने किया था कमाल

DUSU Election 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) इलेक्शन का आगाज हो चुका है. 18 सितंबर को चुनाव है और 19 सितंबर को मतगणना के बाद परिणाम आ जाएंगे. ऐसे में मैदान में इस बार दो प्रमुख संगठनों से अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार हैं. इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बार डूसू को कोई महिला प्रेसिडेंट मिल सकती है.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर कोई महिला प्रत्याशी जीतकर आती हैं, तो 17 साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा. क्योंकि आज से पहले 2008 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नूपुर शर्मा अध्यक्ष बनी थीं. इसके बाद अब तक डूसू को महिला अध्यक्ष नहीं मिली है.

दो प्रमुख संगठनों से अध्यक्ष पद के लिए महिला प्रत्याशी

इस बार दो प्रमुख संगठनों ने अध्यक्ष पद से महिलाओं पर भरोसा जताया है. इनमें एनएसयूआई और आईसा-एसएफआई शामिल है. वहीं AISA-SFI ने सचिव पद और एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पद के लिए महिला उम्मीदवार पर दांव लगाया है.

NSUI ने राजस्थान की जोसलिन को बनाया है उम्मीदवार

एनएसयूआई ने जोसलिन नंदिता चौधरी को अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है. जोसलिन राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली हैं. वह फिलहाल बौद्ध स्टडी में स्नातकोत्तर कर रही हैं. जोसलीन 2019 से NSUI की सक्रिय सदस्य हैं. वह लगातार महिलाओं के हक, कैंपस की सुरक्षा और महिलाओं से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करती रही हैं.

AISA-SFI से बिहार की अंजलि मैदान में

वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने भी अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज की छात्रा अंजलि को अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है.

अंजलि मूल रूप से बिहार की रहने वाली है. वह महिला सुरक्षा और छात्रावास संबंधी मुद्दों को लेकर कैंपस में होने वाले आंदोलनों में मुखर रही हैं. छात्राओं के साथ छात्रों में भी उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है. डीयू के छात्र आंदोलनों में वह प्रमुखता से छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाती रही हैं.

आईसा-एसएफआई ने संयुक्त रूप से सचिव पद के लिए अभिनंदना को प्रत्याशी बनाया है. वह आदिवासी समाज से आती हैं. इस तरह सचिव पद के लिए पहली बार पूर्वोत्तर की कोई आदिवासी डूसू का चुनाव लड़ने जा रही है.

एबीवीपी ने संयुक्त पद के लिए दिया है महिला उम्मीदवार

इधर, एबीवीपी ने भी संयुक्त सचिव पद के लिए महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. दीपिका झा मूलतः बिहार की रहने वाली है. दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में बौद्ध स्टडी विभाग की छात्रा हैं.

दीपिका एबीवीपी के प्रकल्प स्टूडेंट्स फॉर सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई है. इसके साथ ही बस्ती की पाठशाला, ऋतुमति अभियान आदि के माध्यम से छात्रों के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों में सक्रिय रही हैं.

कौन मारेगा डूसू चुनाव में बाजी

इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस की सियासी तस्वीर बदली-बदली से नजर आ रही है. कई पदों से सभी संगठनों ने महिलाओं पर भरोसा जताया है. वहीं अध्यक्ष पद के लिए दो-दो महिला उम्मीदवार मैदान में हैं. ऐसे में अगर किसी एक संगठन का पलड़ा भारी होता है तो इस बार फिर से डीयू कैंपस को महिला अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है. अब देखना ये है कि बाजी कौन मारता है.

