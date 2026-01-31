जारी हुआ CSIR UGC NET 2025 का रिजल्ट, खत्म हुआ इंतजार, ऐसे करें चेक 

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. लंबे टाइम से रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है.

और पढ़ें

NTA ने बताया कि रिजल्ट फाइनल आंसर की के बेसिस पर जारी किया गया है. उम्मीदवारों की सभी आपत्तियों को पहले एक्सपर्ट्स ने जांचा. जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम स्कोरकार्ड बनाया गया. इसलिए नतीजे नियमों के मुताबिक जारी किए गए हैं.

इस दिन हुआ था एग्जाम

बता दें कि NTA की ओर से CSIR UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को किया गया था. इसे CBT मोड में आयोजित करवाया गया था. देशभर में कुल 220 परीक्षा केंद्रों पर इस एग्जाम का आयोजन किया गया था. इन्हें दो शिफ्टों में करवाई गई थी.

लाखों उम्मीदवारों ने किया था रजिस्ट्रेशन

वहीं, इस परीक्षा के लिए लगभग 2 लाख 12 हजार 552 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से करीब 1 लाख 54 हजार 80 उम्मीदवार ही एग्जाम में शामिल हुए थे.

Advertisement

इस तरह चेक करें रिजल्ट

जो उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, वे सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए “CSIR UGC NET दिसंबर 2025 स्कोरबोर्ड लिंक पर जाें.

इसके बाद लॉगिन पेज ओपन होगा, जहां उम्मीदवार आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करेंगे.

सही जानकारी फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखने लगेगा.

---- समाप्त ----