कभी भी जारी हो सकती है CSIR NET City Slip, दिसंबर में इस दिन होगा एग्जाम

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कभी भी CSIR यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की जा सकती है. बता दें कि यह स्लिप उम्मीदवारों को उनके एग्जाम केंद्र वाले शहर के बारे में पहले ही जानकारी दे देगा. इससे कैंडिडेट को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा और वे अपनी यात्रा समय पर कर सकेंगे.

और पढ़ें

बता दें कि ये परीक्षा देशभर में निर्धारित केंद्रों पर 18 दिसंबर को आयोजित की गई है. ऐसे में इसके पहले एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी जारी हो सकती है. उम्मीदवार इसके लिए जानकारी इंटीमेशन स्लिप की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर ले सकते हैं.

इन विषयों के लिए होगा एग्जाम

CSIR यूजीसी नेट के जिन विषयों के लिए 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाले हैं उनमें केमिकल साइंस , पृथ्वी, एटमॉस्फेरिक, महासागर, ग्रह विज्ञान, जीव विज्ञान, Mathematical Sciences और भौतिक साइंस शामिल हैं.

कैसी होगी परीक्षा?

यह परीक्षा CBT मोड में कई विषयों के लिए दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थियों को जूनियर सिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता प्रदान की जाती है.

सिटी स्लिप में होती हैं ये जानकारियां

सिटी स्लिप में जिन चीजों की जानकारी मिलती है उनमें उम्मीदवार का नाम, एप्लीकेशन नंबर, विषय, परीक्षा की तारीख और परीक्षा के लिए आवंटित शहर के बारे में बताया जाता है.

Advertisement

इस तरह कर सकते हैं स्लिप डाउनलोड

CSIR यूजीसी नेट परीक्षा की सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं. इसके होम पेज पर Joint CSIR-UGC NET City Intimation पर क्लिक करें. इसके बाद आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन को सबमिट करें. जानकारी सबमिट करते ही सिटी स्लिप आपके स्क्रीन पर शो होने लगेगी.



---- समाप्त ----