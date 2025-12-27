scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2026 में एजुकेशन सेक्टर में क्या-क्या होगा बदलाव? जान लें ये नए नियम

साल 2025 कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. इसके साथ ही कई बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं. 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए नियम लागू होने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं.

Advertisement
X
साल 2026 में एजुकेशन सेक्टर में होंगे कई बदलाव. (Photo : AP)
साल 2026 में एजुकेशन सेक्टर में होंगे कई बदलाव. (Photo : AP)

समय के साथ-साथ हर कुछ में बदलाव आता है जैसे मोबाइल, सोच और शिक्षा में भी. एक टाइम पर जहां उम्मीदवारों में नंबरों का डर हुआ करता था, तो वहीं अब बच्चों की समझ और हुनर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.

साल 2026 में स्कूलों की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं. ये अपने साथ कई सारे सकारात्मक बदलाव लाने वाला है. कुछ ही दिनों में साल 2025 खत्म हो जाएगा, जिसके साथ पुराने नियम भी खत्म हो जाएंगे. 

NIOS को दी जाएगी फेल हुए उम्मीदवारों की डिटेल्स 

सम्बंधित ख़बरें

Police launch operation aaghat to curb crime from new year
नए साल से पहले दिल्ली में ऑपरेशन 'आघात', 285 अपराधी दबोचे
Police teams conducted intensive searches across vulnerable pockets of South East Delhi
न्यू ईयर से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन आघात 3.0 में 285 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में अटल कैंटीन का उद्घाटन करने पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली: 'अटल कैंटीन' में भोजन करने के लिए उमड़ी भीड़, 2 दिन में पहुंचे 33 हजार से ज्यादा लोग
IMD issued Dense Fog Alert (Photo-PTI)
मौसम: भीषण ठंड का अलर्ट! इन राज्यों में घना कोहरा-शीतलहर की चेतावनी
PM Modi addresses children at Bharat Mandapam on the occasion of Veer Bal Diwas
गुलामी की सोच से आजादी, Gen-Z के हुनर पर भरोसा... PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें

साल 2026 में देशभर में जितने उम्मीदवार बोर्ड एग्जाम देंगे और उनमें से जो असफल रहेंगे, इन सभी का डेटा नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) को दी जाएगी. वहीं, शिक्षा सचिव ने कहा कि ओपन स्कूलिंग को सिस्टम को मजबूती के लिए कुछ स्कूलों में NIOS की एक छोटी ब्रांच होनी चाहिए. 

दो बार होगा बोर्ड एग्जाम

बता दें कि साल 2026 में दो बार एग्जाम पॉलिसी नियम लागू हो गया है. उम्मीदवारों को दो बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जिसके लिए CBSE ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है. इस पहल से छात्रों में तनाव कम होगा और वह कॉन्फिडेंट रहेंगे. वहीं, अगर वह पहली बार में असफल हो जाते हैं, तो उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा.   

Advertisement

शुरू होगी AI की पढ़ाई 

गौर करने वाली बात है कि अप्रैल 2026 में जब नए सत्र की शुरुआत होगी, इसके साथ तीसरे क्लास से ही बच्चों को AI से जुड़ी पढ़ाई करवाई जाएगी. हालांकि,  CBSE स्कूलों में यह सब्जेक्ट कक्षा 8 से पढ़ाया जाता है. 

इस तरह तैयार होंगी AI की किताबें

स्कूलों में AI की अच्छी शिक्षा देने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर किताबें तैयार की जाएंगी. वहीं, 11वीं और 12वीं के लिए AI का सिलेबस तैयार करने के लिए टीम बनाई जाएगी. इनमें देश के IIT प्रोफेसर के साथ ही कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी शामिल होंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement