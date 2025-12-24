जल्द जारी होगा IIM CAT परीक्षा का रिजल्ट, iimcat.ac.in पर जाकर करें चेक

CAT 2025 Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोझिकोड (IIM) जल्द ही CAT 2025 का परिणाम घोषित करने वाला है. कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) में शामिल हुए उम्मीदवार IIM CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर अपना परिणाम देख सकेंगे. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, CAT 2025 का परिणाम 24 दिसंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा. स्कोरकार्ड देखने का लिंक आज शाम 6 बजे उपलब्ध होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

कॉमन एडमिशन टेस्ट (सीईए) 30 नवंबर, 2025 को आयोजित किया गया था. यह परीक्षा भारत के 170 शहरों में स्थित 339 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा की अवधि 120 मिनट थी. प्रत्येक सेक्शन के लिए 40 मिनट का समय आवंटित किया गया था. परीक्षा में तीन सेक्शन थे - वीएआरसी, डीआईएलआर और क्यूए. लगभग 25 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया.

उत्तर कुंजी 4 दिसंबर को जारी

CAT 2025 की अनंतिम उत्तर कुंजी 4 दिसंबर को जारी की गई थी और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया 8 दिसंबर, 2025 को शुरू हुई थी. आपत्ति प्रबंधन की प्रक्रिया 10 दिसंबर, 2025 को बंद हो गई. अंतिम उत्तर कुंजी 17 दिसंबर, 2025 को जारी की गई थी. कुल 187 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से केवल 1 आपत्ति स्वीकार की गई.

ऐसा था परीक्षा का पैटर्न

परीक्षा की अवधि 120 मिनट थी. प्रत्येक सेक्शन के लिए 40 मिनट का समय आवंटित किया गया था. परीक्षा में 3 सेक्शन थे - VARC, DILR और QA.

यहां चेक करें CAT 2025 का परिणाम

आईआईएम कैट की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध CAT रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

सबमिट पर क्लिक करें और आपका परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा.

परिणाम देखें और उसे डाउनलोड करें.

भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

