मोहाली के 16 स्कूलों को बम की धमकी, छात्रों को वापस भेजा गया घर

पंजाब के मोहाली में 16 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया. स्कूलों को तुरंत खाली कराया गया और छात्रों को घर भेज दिया गया. पुलिस की तोड़फोड़ विरोधी टीमों ने करीब 300 जवानों के साथ सभी स्कूलों की गहन तलाशी ली.

हरियाणा के कई स्कूलों को ऐसी झूठी धमकियां मिल चुकी हैं. ( Photo: PTI)
मोहाली के कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं. स्कूल अधिकारियों ने पेरेंट्स को मैसेज भेजकर छुट्टी की घोषणा की. एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को पंजाब के मोहाली में सोलह निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए, जिसके चलते स्कूलों को खाली कराया गया और पुलिस ने तोड़फोड़ विरोधी विस्तृत जांच शुरू की. स्कूल अधिकारियों ने अभिभावकों को संदेश भेजकर छुट्टी की घोषणा की.

स्कूल जा रहे छात्रों को भेजा गया घर 
मानव मंगल स्कूल, शिवालिक पब्लिक स्कूल और लर्निंग पाथ्स स्कूल उन स्कूलों में शामिल थे, जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले थे. स्कूल जा रहे छात्रों को वापस घर भेज दिया गया. स्कूलों द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद, पुलिस ने शिक्षण संस्थानों की गहन तलाशी ली. उन्होंने बताया कि लक्षित स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरमनदीप सिंह हंस ने पत्रकारों को बताया- सोलह स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं.

तोड़फोड़ विरोधी टीमें तैनात
हरमनदीप सिंह ने आगे कहा- "हमने स्कूलों की जांच के लिए फतेहगढ़ साहिब और रूपनगर जिलों से और अधिक तोड़फोड़ विरोधी टीमें मंगवाई हैं." हंस ने कहा कि तलाशी अभियान में करीब 300 पुलिसकर्मी शामिल थे और सभी लक्षित स्कूलों को खाली करा लिया गया था. अधिकारी ने आगे बताया कि ईमेल के स्रोत की जांच जारी है. यह ताजा घटना चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और हरियाणा के स्कूलों में हुई इसी तरह की धमकियों की घटनाओं के तुरंत बाद सामने आई है. हालांकि, सभी धमकियां झूठी निकली.

