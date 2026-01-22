क्या आप भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिस? यहां है नौकरी पाने का मौका

Assistant Agriculture Officer भर्ती 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने सहायक कृषि अधिकारी (AAO) भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के जरिए कुल 118 पद भरे जाएंगे, जिनमें से 40 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. यह भर्ती राज्य के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के तहत ग्रुप-बी पदों के लिए की जा रही है. नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है.

कब और कैसे करें आवेदन ?

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 10 जनवरी 2026

आवेदन की आखिरी तारीख: 30 जनवरी 2026

आवेदन OPSC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए किया जाएगा. भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है.

सहायक कृषि अधिकारी का काम क्या होता है?

इस पद पर चयनित अधिकारी किसानों को नई खेती तकनीक की जानकारी देते हैं. फसल सुधार और उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं. किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं. यह नौकरी न सिर्फ सम्मानजनक है, बल्कि सीधे किसानों के साथ काम करने का मौका भी देती है.

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc Agriculture या BSc Horticulture की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कोई दूसरी डिग्री मान्य नहीं होगी. उम्मीदवार को उड़िया भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए. भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है.

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य / OBC / SEBC: ₹700

अगर उम्मीदवार दोनों पेपर की परीक्षा देता है, तो यह फीस वापस कर दी जाएगी

SC / ST / दिव्यांग उम्मीदवार: कोई शुल्क नहीं

इन वर्गों के लिए फीस रिफंड लागू नहीं होगा

सैलरी कितनी मिलेगी?

पद: लेवल-10, सेल-1

शुरुआती मूल वेतन: लगभग ₹44,900 प्रति माह

इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे

कुल मासिक सैलरी अच्छी और स्थिर होगी

