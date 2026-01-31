भारत के इस ट्रेन में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं बर्थडे... प्री-वेडिंग शूट का भी है ऑप्शन, जान लें इसकी कीमत 

देश भर में यात्रियों को अच्छी सुविधा के साथ सफर करने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाएं हैं. दिन पर दिन भारतीय रेलवे बेहद विकसित हो रहा है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने निजी कार्यक्रमों के लिए नमो भारत ट्रेनों का आगाज किया था. दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के नमो भारत ट्रेनों में यात्री बर्थडे, प्री-वेडिंग शूट समेत कई निजी कार्यक्रम सेलिब्रेट कर सकते हैं.

लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी लग्जरी सेलिब्रेशन के लिए कितने पैसे खर्च होंगे. तो चलिए इससे जुड़ी सारी डिटेल आपको बताते हैं और अगर आप भी अपने खास दिन को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो इस ट्रेन के बारे में जान लें.

इन सुविधाओं से युक्त है ये ट्रेन

इस ट्रेन में अब सिर्फ सफर ही नहीं बल्कि बर्थडे पार्टी, प्री-वेडिंग फोटोशूट और अन्य खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है. यह ट्रेन अब सिर्फ एक सिंपल यातायात का जरिया नहीं बल्कि किसी स्पेशल दिन को यादगार अनुभव बनाने का एक नया तरीका बन गया है. यह कदम उस बढ़ते चलन को दिखाता है जिसमें लोग पब्लिक जगहों का इस्तेमाल फोटोशूट, इवेंट और बिजनेस शूट के लिए कर रहे हैं. एनसीआरटीसी के आधुनिक कोच और अच्छे तरीके से बने स्टेशन इसे और भी खास बनाते हैं, ताकि हर अनुभव यादगार और आरामदायक हो.

कोई भी कर सकता है बुक

नई नीति के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति, इवेंट प्लानर, फोटोग्राफर और मीडिया कंपनियां स्थिर कोच और चलती नमो भारत ट्रेनों दोनों को बुक कर सकते हैं. दुहाई डिपो में स्थिर शूट के लिए एक मॉक-अप कोच भी बनाया गया है, जो सेट-अप और लाइटिंग के लिए एक अच्छा सेटअप है.

इतनी है इसकी कीमत

इस ट्रेन को बुक करने की शुरुआती कीमत 5,000 रुपये प्रति घंटा है और हर बुकिंग में सेटअप और पैक-अप के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा. सभी कार्यक्रम केवल सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच ही आयोजित किए जा सकेंगे. आयोजक कोच या स्टेशन क्षेत्र को सजा सकते हैं, लेकिन एनसीआरटीसी ने कुछ प्रतिबंध लागू रखे हैं. केवल साधारण सजावट की अनुमति होगी, और ट्रेन के आंतरिक भाग को नुकसान पहुंचाने या यात्री सेवाओं को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की सजावट की अनुमति नहीं होगी.

इन जगहों को किया गया है एड

इसके जरिए आनंद विहार, गाजियाबाद, साहिबाबाद, दुहाई और मेरठ साउथ जैसे स्टेशनों को शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना है. सुरक्षा और सही तरह से संचालन के लिए एनसीआरटीसी के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे.

