अन्नामलाई ने 'बॉम्बे' बोला तो बवाल... मगर इन जगहों के नाम में अभी भी 'मुंबई' नहीं!

के अन्‍नामलाई के मुंबई को बॉम्‍बे कहने के बाद विवाद हो रहा है, लेकिन मुंबई में मौजूद कई बड़े संस्‍थानों के नाम में अब भी 'बॉम्‍बे' का इस्‍तेमाल होता है.

मुंबई में कई संस्थानों के नाम में अभी भी बॉम्बे है. (Photo: Reuters)
बीजेपी नेता के अन्‍नामलाई ने हाल ही में 'मुंबई' को 'बॉम्बे' कह दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. BMC चुनाव लड़ रहीं पार्टियों ने इसे मुद्दा बना दिया. मनसे प्रमुख राज ठाकरे अन्नामलाई को धमकाने लगे. शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे ने भी इस ऐतराज जताया क‍ि अन्‍नामलाई को ऐसा नहीं कहना चाहिए था. अन्नामलाई के  'मुंबई' को 'बॉम्बे' कहने पर भले ही विवाद हो गया, लेकिन मुंबई में आज भी कई ऐसे संस्थान हैं, जिनमें 'बॉम्‍बे' ही इस्‍तेमाल होता है, जिन्हें लेकर कोई आपत्ति नहीं है. 

अन्नामलाई ने क्या कहा था?

दरअसल, अन्नामलाई ने कहा था, 'केंद्र में मोदी जी, राज्य में देवेंद्र फडणवीस, और BMC में बीजेपी का मेयर... क्योंकि बॉम्बे सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं है, यह एक इंटरनेशनल शहर है. इस शहर का बजट 75,000 करोड़ है, जो यह कोई छोटा बजट नहीं है.' इस दौरान उन्होंने मुंबई को बॉम्बे कह दिया था. 

कब मुंबई हुआ बॉम्बे?

बता दें कि 4 मार्च 1995 को महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 'बॉम्बे' का नाम बदलकर 'मुंबई' कर दिया था. मुंबई का नाम कोली समुदाय की देवी मंबादेवी के नाम पर रखा गया था, क्योंकि कोली समुदाय मुंबई के मूल निवासी हैं. इस नाम परिवर्तन को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक और औपनिवेशिक प्रभावों को दूर करने की दिशा में एक कदम माना गया. हालांकि, अभी भी 'बॉम्बे' नाम से मुंबई में कई संस्थान हैं और उनकी पहचान 'बॉम्बे' से ही है. 

बॉम्बे हाईकोर्ट: प्रदेश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था ने पिछले विधायी प्रस्तावों के बावजूद, आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर मुंबई हाई कोर्ट नहीं किया है. अभी भी बॉम्ब हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है. 

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE): दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक और एक प्रमुख वित्तीय पहचान का नाम भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसका नाम बदला नहीं गया है. 

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे (IIT बॉम्बे): इने अलावा प्रदेश के अहम शैक्षणिक संस्थान का आधिकारिक नाम भी आईआईटी बॉम्बे है. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार इस संस्थान का नाम बदलने का भी प्रयास कर रही है. हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे आईआईटी बॉम्बे का नाम आईआईटी मुंबई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेंगे. 

बॉम्बे हाउस: फोर्ट इलाके में स्थित टाटा ग्रुप का ऐतिहासिक मुख्यालय है, जिसका नाम अभी तक नही बदला गया है. 

बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल: कई कैंपस वाला एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल, जो अपने औपनिवेशिक काल से खास पहचान बनाए हुए है और अभी भी पुराने नाम से जाना जाता है. 

बॉम्बे हॉस्पिटल: एजुकेशन, बिजनेस सेक्टर के अलावा हेल्थ सेक्टर में भी बॉम्बे नाम अपनी पहचान बनाए हुए हैं. ये एक प्रमुख मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर है. 

बॉम्बे जिमखाना: दक्षिण मुंबई में एक एलीट स्पोर्ट्स और सोशल क्लब है. 
 

