अपने डॉगी को कैसे रखें अनुशासित? यहां जानें असरदार टिप्स

How to make your doggy disciplined: अपने डॉगी को अनुशासन सिखाना बेहद महत्वपूर्ण है. यह जानना जरूरी है कि उसके बुरे व्यवहार पर क्या प्रतिक्रियाएं दी जाए. अक्सर कुत्ते को कुछ भी सिखाते वक्त लोग हिंसक हो जाते हैं. यह स्थिति कुत्ते के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है.

X

How to make your dogs disciplined