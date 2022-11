Google Doodle: बाल दिवस पर श्लोक मुखर्जी की पेंटिग पर बना गूगल डूडल, जानें क्यों है खास

Google Doodle Today 14 November 2022: देश आज, 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिन मना रहा है. चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. सर्च इंजन गगूल (Google) ने भी चिल्ड्रन्स डे के मौके पर खास डूडल (Doodle) बनाया है. जिसमें कोलकाता के छात्र श्लोक मुखर्जी द्वारा बनाई गई पेंटिंग को प्रदर्शित करते हुए उन्हें विजेता घोषित किया है.

गूगल की तरफ से इस वर्ष की आर्टवर्क प्रतियोगिता रखी गई थी. जिसमें भारत के 100 शहरों से कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया था. इस प्रतियोगिता में 115,000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुईं. इस कॉम्पिटिशन का विषय "अगले 25 वर्षों में, मेरा भारत कैसा होगा" था. आज बाल दिवस के मौके पर श्लोक मुखर्जी को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है.

क्या दर्शाता है श्लोक का डूडल?

अपनी पेंटिग को लेकर श्लोक मुखर्जी का कहना है कि अगले 25 वर्षों में, मेरे भारत में मानवता की बेहतरी के लिए वैज्ञानिक इको फ्रेंडली रोबोट बनाएंगे. भारत पृथ्वी से अंतरिक्ष तक कई यात्राएं करेगा. भारत योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में और विकास करेगा और आने वाले वर्षों में मजबूत होता जाएगा.

