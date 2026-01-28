scorecardresearch
 
आप घर बैठे खुद ही भर पाएंगे जनगणना के फॉर्म... जानिए स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल को 16 भाषाओं में उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिक घर बैठे ऑनलाइन जनगणना शेड्यूल भर सकेंगे. यूजर्स को पोर्टल पर मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा और सभी सवालों के जवाब देने होंगे.

16 भाषाओं में सेंसस सेल्फ-एन्यूमेरेशन भर पाएंगे (Photo/ITG)
देशभर में जनगणना-2027 की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. मंगलवार को गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना दो फेज में की जाएगी, जिसमें पहले फेज में घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में जाति जनगणना की जाएगी. दरअसल, पहली बार Census Self Enumeration की सुविधा भी दी जा रही है, जिसमें लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे. ऐसे में जानते हैं कि अगर कोई खुद जनगणना में अपनी जानकारी देना चाहता है तो उसे क्या करना होगा और इसकी क्या प्रकिया होगी...

कब से शुरू होगा प्रोसेस?

बता दें कि भारत में 1872 से जनगणना हो रही है. 2027 में 16वीं बार जनगणना होने वाली है. जनगणना 2027 का पहला चरण 'हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना' है, जिसका प्रोसेस 1 अप्रैल 2026 से ही शुरू होने वाला है. किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाउस लिस्टिंग का काम शुरू होने से 15 दिन पहले सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. इसके बाद फरवरी 2027 में जनगणना का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा.

खुद को कैसे भरना होगा फॉर्म?

केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में जनगणना नियम, 1990 में बदलाव किया था. जिसके तहत कोई भी व्यक्ति खुद से जनगणना फॉर्म भर सकता है. इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, जिस पोर्टल पर ये खुद जानकारी देनी है, वो पोर्टल कुल 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा. सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर इंग्लिश और हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु और उर्दू में भी डिटेल्स उपलब्ध होगी. इसके अलावा लोग अस्सामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया और पंजाबी में भी एन्यूमरेशन भर पाएंगे. 

यह भी पढ़ें: जनगणना 2026: फेज 1 में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा? 33 सवालों की पूरी लिस्ट

क्या करना होगा?

- सबसे पहले मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करके SE पोर्टल पर लॉगइन करना होगा. 
- सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए रिस्पॉन्डेंट्स को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा. 
- फिर सेंसस शेड्यूल में पूछे गए सारे सवालों के जवाब देने होंगे. 
- उसके बाद रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी.

एक बार रेफरेंस आईडी जनरेट होने के बाद इसकी जानकारी फील्ड विजिट के दौरान एन्यूमरेटर को देनी होगी. ये वो लोग हैं, जो जनगणना के काम के लिए आपके घर-घर तक आएंगे. अगर आप पहले ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर चुके हैं तो आपको इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी. खुद से गिनती किए गए डेटा को चेक करने के बाद, एन्यूमरेटर इसे ओरिजिनल डेटा बेस में शामिल करेगा.

