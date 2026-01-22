जनगणना 2027 में पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, पहले फेज में मकानों के सर्वे का नोटिफिकेशन जारी
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में बताया गया कि कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे. इस चरण में पूछे जाने वाले 33 सवाल नागरिकों की बुनियादी जानकारी से जुड़े होंगे.
Advertisement
X
केंद्र ने शुरू की जनगणना 2027 की प्रक्रिया (File Photo: PTI)
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर पहला औपचारिक कदम उठा लिया है. सरकार ने जनगणना के पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके साथ ही देश में जनगणना की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो गई हैं.
क्या हैं वो 33 सवाल जो पूछे जाएंगे?
भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)
जनगणना मकान नंबर
जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
जनगणना मकान के उपयोग
जनगणना मकान की हालत
परिवार क्रमांक
परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
परिवार के मुखिया का नाम
परिवार के मुखिया का लिंग
क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
मकान के स्वामित्व की स्थिति
परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पतियों की संख्या
पेयजल का मुख्य स्रोत
Notification of questionnaire of Phase I of Census of India 2027 - Houselisting & Housing Census has been issued. The questionnaire for Phase II i.e. Population Enumeration will be notified in due course.