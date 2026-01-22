scorecardresearch
 
जनगणना 2027 में पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, पहले फेज में मकानों के सर्वे का नोटिफिकेशन जारी

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में बताया गया कि कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे. इस चरण में पूछे जाने वाले 33 सवाल नागरिकों की बुनियादी जानकारी से जुड़े होंगे.

केंद्र ने शुरू की जनगणना 2027 की प्रक्रिया (File Photo: PTI)
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर पहला औपचारिक कदम उठा लिया है. सरकार ने जनगणना के पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके साथ ही देश में जनगणना की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो गई हैं.

क्या हैं वो 33 सवाल जो पूछे जाएंगे?

  • भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)
  • जनगणना मकान नंबर
  • जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
  • जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
  • जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
  • जनगणना मकान के उपयोग
  • जनगणना मकान की हालत
  • परिवार क्रमांक
  • परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
  • परिवार के मुखिया का नाम
  • परिवार के मुखिया का लिंग
  • क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
  • मकान के स्वामित्व की स्थिति
  • परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
  • परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पतियों की संख्या
  • पेयजल का मुख्य स्रोत
     
  • पेयजल स्रोत की उपलब्धता
  • प्रकाश का मुख्य स्रोत
  • शौचालय की उपलब्धता
  • शौचालय का प्रकार
  • गंदे पानी की निकासी
  • स्नानघर की उपलब्धता
  • रसोई और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
  • खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
  • रेडियो/ट्रांजिस्टर
  • टेलीविजन
  • इंटरनेट सुविधा
  • लैपटॉप/कम्प्यूटर
  • टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन
  • साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोoped
  • कार/जीप/वैन
  • परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज
  • मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संप्रेषण के लिए)
     
---- समाप्त ----
