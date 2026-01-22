जनगणना 2027 में पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, पहले फेज में मकानों के सर्वे का नोटिफिकेशन जारी

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में बताया गया कि कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे. इस चरण में पूछे जाने वाले 33 सवाल नागरिकों की बुनियादी जानकारी से जुड़े होंगे.

