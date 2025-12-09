देखने में सिंपल, मगर हैं मुश्किल... कौन से हैं वो सवाल, जो UPSC इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं?

UPSC… यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि भारत का सबसे कठिन चैलेंज माना जाता है. प्रीलिम्स और मेन्स के बाद असली खेल इंटरव्यू रूम के बाहर शुरू होता है. जी हां-UPSC का पर्सनैलिटी टेस्ट, जहां न आपकी रटाई हुई जेनरल नॉलेज, न मोटी-मोटी किताबें, बल्कि आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी की परीक्षा होती है.कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार मेन्स में शानदार नंबर लाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पूछे गए कुछ चैलेंजिंग सवालों के आगे लड़खड़ा जाते हैं और फिर… IAS बनने का सपना अधूरा रह जाता है.



इसीलिए UPSC इंटरव्यू की तैयारी, स्मार्ट और रणनीतिक तरीके से करना जरूरी है. आज आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो IAS इंटरव्यू में बार-बार पूछे जाते हैं. आप अक्सर सोशल मडिया पर कई कोचिंग संस्थान के द्वारा स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देखें होंग, जिसमें वे बच्चों इंटरव्यू के दौरान होने वाली परेशीनी के बारे में बच्चों को बताते हैं. तो चलिए जानते हैं.



1. आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? आपको किसने मोटिवेट किया?

यह सवाल सुनते ही कई लोग कविता सुनाने लगते हैं- देश सेवा… राष्ट्र निर्माण… बचपन से सपना… लेकिन इंटरव्यूअर इन सबसे पहले सच्चाई सुनना चाहते हैं. जो वजह आपको IAS बनने के लिए सच में प्रेरित करती है, वही बताएं. कोई ड्रामा नहीं- दमदार और ईमानदार जवाब सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है.



2. ऐसा कौन सा नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दा है, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो?

यह सवाल आपकी सोच, जागरूकता और करंट अफेयर्स की पकड़ जांचने के लिए होता है. हाल ही में चर्चा में रहा कोई मुद्दा चुनें. उसी पर साफ और सटीक तरीके से अपनी राय रखें. बहुत ज्यादा टेक्निकल बनने की जरूरत नहीं, क्लियर और बैलेंस्ड जवाब ही सबसे बेहतर होता है.



3. आप टाइम को अच्छे से कैसे मैनेज करते हैं?

यह सवाल आपकी प्लानिंग और डिसिप्लिन समझने के लिए पूछते हैं. इसमें आप बता सकते हैं कि आपने UPSC की तैयारी में टाइम कैसे बांटा, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई. कैसे पढ़ाई, रिवीजन और प्रैक्टिस को बैलेंस किया. याद रखें कि इंटरव्यूअर को वे बातें पसंद आती हैं जो आपके असली अनुभव पर आधारित हों.



4. आपके करियर के लक्ष्य क्या हैं?

यहां आपके जवाब में किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं दिखनी चाहिए. साफ-सुथरा, स्पष्ट और प्रैक्टिकल आंसर दें. उन्हें लगे कि आपको मालूम है कि IAS बनने के बाद आप क्या करना चाहते हैं.



5. सरकार की वह कौन-सी पॉलिसी है जिसने हाल ही में आपका ध्यान खींचा है?

इस सवाल पर ज्यादातर उम्मीदवार अटक जाते हैं. क्योंकि लोग सिर्फ पॉलिसी के बारे में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके फायदे-नुकसान, असर और अपनी राय नहीं बना पाते. इस सवाल का जवाब देते समय ध्यान रखें कि किसी पॉलिसी की सिर्फ बुराई मत करें और सिर्फ तारीफ भी न करें. दोनों पहलुओं को संतुलित रखें. सबसे जरूरी-अपनी सोच जोड़ें. यही UPSC इंटरव्यू का असली टेस्ट है.



याद रखने वाली खास बातें

करेंट अफेयर्स हमेशा अपडेट रखें.

सेल्फ इंट्रोडक्शन की खूब प्रैक्टिस करें.

जवाब छोटे, क्लियर और कॉन्फिडेंट रखें.

ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश न करें.

पॉलिसी पर बात करते समय बैलेंस्ड अप्रोच दिखाएं.

