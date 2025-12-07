MBA के ये कोर्स दिलाएंगे आपको हाई पेइंग जॉब्स, करियर हो जाएगा सेट

आज के दौर में बच्चों के पास कई बेहतरीन करियर ऑप्शन हैं. लेकिन फिर भी बच्चे कोई भी डिग्री लेने के बाद MBA का कोर्स कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी सैलरी के लिए MBA सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि करियर को नई उंचाइयों पर ले जाने का एक सबसे मजबूत जरिया बन रहा है.

आज के समय में किसी भी क्षेत्र में डिग्री लेने के बाद से MBA करने का ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. लेकिन सिर्फ MBA करना ही काफी नहीं है. सही स्पेशलाइजेशन का चुनाव करना भी करियर को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत जरूरी है.

ये स्पेशलाइजेशन न केवल डिमांड में रहती हैं बल्कि आपको हाई सैलरी वाली जॉब्स दिलवाने में भी मदद करती हैं. तो चलिए जानते हैं इनके बारे में. लेकिन इन स्पेशलाइजेशन के चुनाव से पहले इन बातों का ध्यान रखें कि इस समय मार्केट का क्या ट्रेंड हैं, इससे क्या आने वाले समय में नौकरियों की मांग रहेगी या आपको इसमें इंट्रस्ट है या नहीं.

फाइनेंस

MBA में फाइनेंस सबसे पुरानी और लोकप्रिय स्पेशलाइजेशन में से एक है. ये कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट समेत कई क्षेत्रों पर फोकस करती है. इस स्पेशलाइजेशन की मांग हमेशा बैंक और MNC में रहती है.

डेटा साइंस

आज के दौर का सबसे बढ़ता हुआ फील्ड डेटा साइंस का है. इसकी मांग इस समय में लगातार बढ़ रही है. MBA का ये कोर्स न केवल डेटा विजुअलाइजेशन और मशीन लर्निंग पर फोकर करता है बल्कि आपको अच्छी कमाई करने का भी मौका देता है. इस कोर्स को करने के बाद आप डेटा साइंटिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं.

मार्केटिंग

मार्केटिंग आज के टाइम में केवल सामानों को बेचने तक सीमित नहीं है बल्कि अपने कस्टमर को समझने के साथ ही उनके साथ मजबूत रिश्ता बनाने का आर्ट भी बन गया है. जो भी कंपनियां मार्केटिंग का सही से यूज करती हैं, वे तेजी से आगे बढ़ती है. इस कोर्स को करने के बाद से आप जिन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं उनमें मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर समेत कई पद हैं.

ऑपरेशन मैनेजर

ऑपरेशन मैनेजर किसी भी कंपनी में रोजमर्रा के कामों को सही तरह से कराने का काम करता है. इतना ही नहीं, ये रोजाना के प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन प्रक्रियाओं को मैनेज करने का भी काम करता है. आज की कंपनियां ऐसे ऑपरेशन मैनेजर चाहती हैं जो जल्द से जल्द परेशानी को दूर कर दें.

