सुप्रीम कोर्ट में निकली भर्ती, मिलेगी एक लाख रुपये सैलरी, इस तरह करें आवेदन

सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकाली गई है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए आखिरी तारीख 7 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. जो भी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. कोर्ट ने कुल 90 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

इस पद पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर की जाएगी. वहीं, इस पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवार को हर महीने 1 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी.

आवेदन के लिए क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन?

जो भी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन कर रहे हैं उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद के मुताबिक लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ मांगे गए सभी योग्यता होनी चाहिए.

एज लीमिट

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम एज 20 साल और अधिकतम एज 32 साल होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के मुताबिक एज में छूट दी जाएगी.

देना होगा आवेदन शुल्क

इस पद पर आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा जिसके बाद ही एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

मिलेगी इतनी सैलरी

इस पद पर सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट शुरुआती तौर पर 2026-2027 के असाइनमेंट के लिए आपको हर महीने 1 लाख रुपये की सैलरी देगा.

इस तरह करें आवेदन

इस पद पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in जाएं.

इसके बाद उम्मीदवारों को होम पेज पर लॉ क्लर्क रिसर्च एसोसिएट की शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज ओपन हो जाएगा और लिंक पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद उम्मीदवारों को इस पद के लिए रजिस्टर करना होगा.

मांगे गए सभी जानकारी देने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.



