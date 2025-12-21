scorecardresearch
 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 996 पदों पर भर्ती के लिए जल्द करें अप्लाई, ये है आवेदन की अंतिम तिथि

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े वरिष्ठ और कार्यकारी के लिए 996 पदों भी भर्ती निकाली है. इस पद पर आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2025 है. इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह जल्द से जल्द अप्लाई कर लें.

SBI ने 996 के कई पदों पर भर्ती निकाली है. (Photo : Pexels )
बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2025 है. जिन भी उम्मीदवारों ने अभी तक इस पद पर आवेदन नहीं किया है, वे SBI की ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

बता दें कि इस पद पर अप्लाई करने के लिए आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हैं, जो 23 दिसंबर को बंद हो जाएंगे. 

क्या है एज लिमिट?

आवेदन करने के लिए एज लिमिट अलग-अलग पदों के अनुसार निर्धारित की गई है. उम्मीदवार की न्यूनतम एज 20,23 और 26 और अधिकतम एज 35 और 42 साल निर्धारित की गई है. हालांकि, पद पर अप्लाई करने वाले विशेष वर्ग को छूट दी जाएगी. 

शैक्षणिक योग्यता 

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री लेना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए. 

इन पदों पर निकली भर्ती

वीपी वेल्थ (एसआरएम) के लिए कुल 506, एवीपी वेल्थ (आरएम) के लिए 206 पद और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 284 पद निर्धारित किए गए हैं. 

मिलेगी शानदार सैलरी 

वहीं, अगर सैलरी की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए सैलरी निर्धारित की गई है. वीपी वेल्थ पद पर चयनित उम्मीदवारों को सालाना लगभग 44.70 लाख रुपये तक का सीटीसी दिया जाएगा, एवीपी वेल्थ पद के लिए 30.20 लाख रुपये तक, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव को लगभग 6.20 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा. 

कितना है आवेदन शुल्क?

पद पर आवेदन के लिए फीस का भुगतान करना होगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 750 रुपये रखी गई है. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. 

इस तरह करें आवेदन 

जिन भी उम्मीदवारों ने अभी तक पद पर आवेदन नहीं किया है, वे इस प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं. 

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं. 
  • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करें. 
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी फिल करें. 
  • इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और फीस का भुगतान करें और फॉर्म सब्मिट कर दें.  
     
