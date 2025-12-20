RBI ने भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, 62 साल के उम्मीदवार भी कर सकते हैं अप्लाई

बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 93 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि ये भर्ती फुल टाइम कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर की जाएगी.

गौर करने वाली बात ये भी है कि इस पद के लिए लेटरल रिक्रूटमेंट के जरिए भी भर्ती करवाई जा रही है. इसका मतलब है कि किसी एक्सपर्ट को सीधे उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी देना.

कब से शुरू होगा आवेदन?

डेटा इंजीनियर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 17 दिसंबर से शुरू हो गए हैं, जो 6 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे. इसके लिए उम्मीदवार को 600 रुपये का फीस भुगतान करना होगा.

शैक्षणिक योग्यता

इस पद पर आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है. डाटा साइंटिस्ट के लिए स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स,डाटा साइंस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री या बी.ई या बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री जरूरी है. वहीं, डाटा इंजीनियर के लिए बी.ई, बीएससी, एमएससी,एमटेक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है.

क्या है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस?

इस पद के लिए उम्मीदवारों की प्राइमरी स्क्रीनिंग या फिर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद से इंटरव्यू करवाया जाएगा और फिर लास्ट में फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा.

क्या है एज लिमिट?

अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम एज 25 साल और अधिकतम एज 62 साल होनी चाहिए. इस पद पर लेटरल रिक्रूटमेंट के जरिए भी भर्ती कराई जा रही है.

इस तरह करें आवेदन

आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर मौजूद careers या opportunities@RBI सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद इससे जुड़े नोटिफिकेशन को खोलें और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें. इस प्रोसेस में जो उम्मीदवार नए हैं, वो पहले रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करें. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें. इसके बाद कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान करें और फॉर्म सब्मिट करें.



