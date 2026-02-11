scorecardresearch
 
बिहार पुलिस SAP में निकली 17 हजार नई भर्तियां, MNS एम्पलाइज को मिलेगा फायदा 

बिहार में SAP में एक्स-सर्विसमैन के लिए 17 हजार नए पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री नर्सिंग के कर्मचारी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. इसके साथ ही GDS भर्ती में आवेदन की आखिरी तारीख भी नजदीक आ गई है. 

एक्स-सर्विसमैन के लिए 17 हजार नए पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. (Photo:Pexels)
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन नेवी और अर्ध सैनिक बलों से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. बिहार सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक्स-सर्विसमैन के लिए बंपर नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. बिहार पुलिस में SAP में 17 हजार पदों पर भर्ती करने जा रही है. वहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) एम्पलाइज को भी बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत अब MNS एम्पलाइज भी एक्स-सर्विस मैन बन गए हैं. वहीं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा (GDS) भर्ती की आखिरी तारीख जल्द ही खत्म होने वाली है. 

इस कड़ी में आइए जान लेते हैं कि किन-किन पदों पर भर्ती निकली है और इसके आवेदन की आखिरी तारीख कब तक है. 

बिहार में 17 हजार पदों पर नौकरी 

बिहार में इंडियन आर्मी से रिटायर्ड और अर्धसैनिक बलों से रिटायर्ड कर्मियों को एक बार फिर से नौकरी करने का मौका दे रही है. बिहार पुलिस की ओर से स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) में 17000 पदों में भर्ती होगी.

इंडिया पोस्ट GDS भर्ती के जल्द कर लें आवेदन 

इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा (GDS) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. इसके लिए कुल 28,740 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. पद पर आवेदन की आखिरी तारीख 14 फरवरी निर्धारित की गई है. इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 

MNS एम्पलाइज को भी बड़ा सौगात 

वहीं, रक्षा मंत्रालय ने अपने नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के एम्पलाइज को भी एक्स-सर्विसमैन के रूप में जाना जाएगा. इससे उन्हें दोबारा नौकरी पाने में मदद मिलेगी. इसका मतलब साफ है कि उन्हें री-एम्प्लॉयमेंट में दूसरे एक्स-सर्विसमैन की तरह ही सुविधा मिलेगी. MNS एम्पलाइज को अब ग्रुप C की भर्तियों में 10 फीसदी रिजर्वेशन, ग्रुप D भर्ती में 20 फीसदी रिजर्वेशन मिलेगा. वहीं, इस दौरान (मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल) और UPSC/SSC रिक्रूटमेंट में एक्स-सर्विस मैन की तरह ही उम्र में भी छूट दी जाएगी. 

