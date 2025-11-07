scorecardresearch
 

राजस्थान में निकली 7000 स्कूल टीचर की भर्ती, जानें किन लोगों को मिलेगा मौका

राजस्थान में शिक्षकों की बंपर भर्ती निकली है. 7000 पदों पर राजस्थान सरकार ने टीचर की वैकेंसी निकाली है. जानते हैं किस ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और किन लोगों को मौका मिलेगा.

राजस्थान में 7000 पदों पर निकली शिक्षकों की भर्ती (Photo - AI Generated)
राजस्थान में 7000 पदों पर निकली शिक्षकों की भर्ती (Photo - AI Generated)

राजस्थान में 7000 शिक्षकों की बंपर वैकेंसी निकाली गई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती की घोषणा की है. अलग-अलग ग्रेड पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी. 

शिक्षक भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. इसके तहत कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 7 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. 

इन विषयों के लिए निकली है वैकेंसी
इसके तहत प्राइमरी स्कूलों में संस्कृत और जनरल डिपार्मेंट के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. वहीं अपर प्राइमरी में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, विज्ञान और गणित विषयों के लिए शिक्षकों की बहाली होगी. 

इन लोगों को मिलेगा मौका
ऊपर दिए गए विषयों में योग्यता रखने वाले लोग संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में जरूरी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा.  

6 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
इन विषयों के लिए योग्य उम्मीदवार 7 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 तय की गई है. बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर बहाली से संबंधित विज्ञापन और जानकारी दी गई है. 

शिक्षक पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यहां आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी योग्यता व डॉक्युमेंट संबंधी सारी जानकारियां दी गई हैं. 

