10वीं पास के लिए रेलवे में निकली 22 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस दिन से पहले करना होगा आवेदन 

अगर आप 10वीं पास हैं और रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए है. रेलवे ने ग्रुप डी के 22,000 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 2 मार्च तक चलेगी. रेलवे ने ये साफ कर दिया है कि आखिरी तारीख से पहले ही फॉर्म भरना होगा. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

अगर आप 10वीं पास हैं और रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए है. रेलवे ने ग्रुप डी के 22,000 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. (Photo:Pexels)
अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है. भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी के 22,000 से ज्यादा खाली पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती उन युवाओं के लिए बिल्कुल सही है जो जल्दी और सुरक्षित करियर की शुरुआत करना चाहते हैं. रेलवे में नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं देती बल्कि अच्छी सैलरी, भत्ते और सम्मान भी देती है. 

ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इनके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं जो 2 मार्च को खत्म हो जाएंगे. इसके तहत कुल 22, 295 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. 

जान लें योग्यता 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही अगर उम्मीदवार के पास आईटीआई या NAC का सर्टिफिकेट है, तो तकनीकी विभागों में उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वालों को ही मौका दिया जाएगा. 

एज पर करें फोकस 

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 33 साल होना चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

मिलेगी इतनी सैलरी 

ग्रुप-D लेवल-1 में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 18 हजार रुपये मिलेंगे. इसके अलावा भी कई भत्ते भी मिलेंगे. 

इस तरह करें आवेदन

  • रेलवे ग्रुप D भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in जाएं. 
  • वेबसाइट पर जाकर New Registration या Apply Online के ऑप्शन पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद अपनी जरूरी जानकारी फिल करें.  मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • आवेदन शुल्क जमे करें और फॉर्म सबमिट कर दें.
