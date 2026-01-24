भारत सरकार के साथ करना है काम? इन लोगों को मिलेगा पहले मौका, जल्द कर लें आवेदन

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंड्री ट्रेनी/साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंड्री ट्रेनी/टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन और असिस्टेंट ग्रेड-I के पदों पर आवेदन मांगे हैं. बता दें कि (NPCIL) भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है. इच्छुक उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.
इस पद पर आवेदन की आखिरी तारीख 4 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. चलिए जानते हैं इन पद से जुड़ी सारी डिटेल.
ये होनी चाहिए योग्यता
इस पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग पदों के अनुसार योग्यता निर्धारित की गई है. स्टाइपेंड्री ट्रेनी (एसटी/एसए) के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित फील्ड में कम से कम 60 फीसदी के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं, साइंटिफिक असिस्टेंट के उम्मीदवारों को सिविल इंजीनियरिंग और रूरल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए. स्टाइपेंड्री ट्रेनी के लिए न्यूनत 60 प्रतिशत अंकों के साथ बीएससी की डिग्री होना चाहिए. एक्स-रे टेक्नीशियन उम्मीदवारों के लिए (10+2) साइंस और संबंधित एक्स रे या रेडियोग्राफी में योग्यता मांगी गई है. असिस्टेंट ग्रेड-I के लिए संबंधित विषय में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए.
इस तरह करें आवेदन