पंजाब बैंक में 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी, जान लें आवेदन की लास्ट डेट 

हर युवा चाहता है कि जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लें तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए. वहीं, कई युवा सरकारी नौकरी की तलाश में होते हैं और कई तो बैंक में जॉब करना चाहते हैं. ऐसे में जो भी उम्मीदवार एक ऐसे चांस की तलाश कर रहे हैं, जिससे वे अपना करियर शुरू कर सके तो पंजाब नेशनल बैंक आपको ये मौका दे रहा है.

और पढ़ें

बैंक की ओर से 5 हजार से अधिक पदों पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी 2026 से शुरू होंगे, जो 24 फरवरी को बंद हो जाएंगे. जो भी उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, वो इसमें एप्लीकेशन विंडो ओपन होते ही अप्लाई कर सकते हैं.

क्या है योग्यता?

जो भी उम्मीदवार इन पद पर आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही ग्रेजुएशन रिजल्ट की घोषणा 31 दिसंबर 2025 से पहले ही चुकी हो. नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो भी उम्मीदवार जिस राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा को पढ़ने, लिखने और बोलने में दिक्कत न हो. कैंडिडेट्स की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. हालांकि, एससी/एसटी को 5साल, ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर) को 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी को नियमों के मुताबिक 10 साल की छूट मिलेगी.

Advertisement

ऐसे करें अप्लाई

पंजाब नेशनल बैंक के अप्रेंटिसशिप वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए पहले ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाएं.

इसके बाद यहां पर Employment Opportunities सेक्शन में PNB Apprentice Program 2025-26 के लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई सारी डिटेल्स को फिल करें. अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, कैटेगिरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को सबमिट करें.

अपनी पर्सनल और एजुकेशनल इनफॉर्मेशन ध्यान सें कंप्लीट करें.

इसके बाद अपना अपडेटेड पासपोर्ट साइज फोटो, साइन,जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट स्कैन करके सही साइज में अपलोड करें.

अपनी कैटेगिरी के अनुसार एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें.

---- समाप्त ----