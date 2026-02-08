scorecardresearch
 
10वीं पास के लिए निकली इस विभाग में भर्ती, मिलेगी 56 हजार सैलरी, जल्द कर लें आवेदन 

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. भारत सरकार ने 61 कैवलरी में ग्रुप-सी सईस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. 

भारत सरकार ने 61 कैवलरी में ग्रुप-सी सईस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Photo:Pexels)
भारत सरकार के साथ काम करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए  61 कैवलरी में ग्रुप-सी सईस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस पद पर सीधी भर्ती की जाएगी. यह भर्ती उनन युवाओं के लिए है, जिन्होंने केवल 10वीं तक की पढ़ाई की है पर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं. 

इसके तहत कुल 12 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. चलिए जान लेते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल. 

सैलरी 

इस पद पर चयनिय उम्मीदवारों को हर महीने 18 से 56,900 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, अन्य भत्ते भी मिलेंगे. यह भर्ती ऑफलाइन मोड में की जाएगी. 

योग्यता और एज लीमिट 

पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री होना अनिवार्य है. वहीं, एज लीमिट की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए एज 18 से 25 साल रखी गई है. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये 18 से 28 साल रखी गई है. वहीं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदावरो के लिए 18 से 30 साल तक की उम्र निर्धारित की  गई है. हालांकि, सरकारी नियमों के मुताबिक, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 35 साल तक उम्र में छूट मिल सकती है. 

कैटेगरी के मुताबिक पदों का बंटवारा 

इन पद के तहत कुल 12 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. कैटेगरी के अनुसार पदों का बंटवारा किया गया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदावर के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आरक्षित रखा गया है. 

सिलेक्शन प्रोसेस 

पद पर चयनित होने के लिए उम्मीदवार को कई चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले सभी आवेदन की जांच की जाएगी. इसके बाद से 10वीं के नंबरों के आधार पर छंटनी की जाएगी. इसके बाद योग्य आवेदकों को लिखित एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा. लिखित एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा औ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. 

ऐसे करें अप्लाई

पद पर आवेदन करने के लिए A4 पेपर पर आवेदन पत्र तैयार करना होगा. इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी होगी.     

---- समाप्त ----
