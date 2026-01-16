scorecardresearch
 
क्या है नेवी की BTech Cadet Entry... फ्री पढ़ाई और सीधे मिलेगी ऑफिसर रैंक पर पोस्टिंग!

Indian Navy Recruitment: भारतीय नौसेना ने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी. पढ़ाई पूरी होते ही अफसर पद पर पोस्टिंग मिलेगी.

नेवी की 10+2 B Tech Cadet Entry में 12वीं बाद अप्लाई कर सकते हैं. (Photo: Pexels)
भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नेवी की ओर से एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में 44 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं. नेवी की इस खास स्कीम में चयनित उम्मीदवारों को नौसेना की ओर से फ्री में पढ़ाई करवाई जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है. इसके बाद पढ़ाई पूरी होते ही अफसर रैंक पर नेवी में पोस्टिंग भी दे दी जाती है. ऐसे में जानते हैं इस कोर्स के बारे में, जहां सेलेक्शन होने के बाद नेवी में भर्ती होने का रास्ता साफ हो जाता है. 

क्या है नेवी की  10+2 (BTech) कैडेट एंट्री स्कीम?

दरअसल, ये नेवी एक स्पेशल एंट्री स्कीम है, जिसके जरिए 12वीं के बाद ही उम्मीदवारों का सेलेक्शन कर लिया जाता है. इस बार 44 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एझिमाला में पढ़ाई करवाई जाती है. ये बीटेक की पढ़ाई होती है और उम्मीदवारों को आपको 4 साल की B.Tech डिग्री मिलती है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को नेवी ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाती है. 

जब उम्मीदवार ट्रेनिंग करते हैं, उस दौरान उन्हें पैसे भी मिलते हैं. ये रकम 50 हजार रुपये तक होती है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार नेवी में  Permanent Commission Officer बनते हैं. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस एंट्री स्कीम से 12वीं पास बाद ही नेवी में अफसर बनने का रास्ता साफ हो जाता है. 

कौन कर सकता है अप्लाई?

12वीं में Physics,  Chemistry, Mathematics से पढ़ाई कर चुके उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए कम से कम 70 फीसदी मार्क्स की आवश्यकता होती है. साथ ही जेईई मेन की परीक्षा भी देना अनिवार्य है. अगर उम्र की बात करें तो इस बार 2 जनवरी 2007 और  1 जुलाई 2009 के बीच पैदा हुए स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस साल उम्मीदवार 19 जनवरी तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. यह एंट्री पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खुली है, जिसमें महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सात वैकेंसी रिजर्व हैं. 

कैसे होता है सेलेक्शन?

सबसे पहले एक कट-ऑफ के जरिए उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. ये इंटरव्यू भारत के कई शहरों में आयोजित करवाए जाते हैं. इसके बाद उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है और इसके लिए रेल किराया भी मिलता है. इस इंटरव्यू के बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. 

कैसे करना होगा अप्लाई?

आप नेवी की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके दौरान मांगी गई जानकारी सही भरें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है. 
 

