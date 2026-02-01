इंडिया पोस्ट में निकली डाक सेवक भर्ती, 28740 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति

10वीं पास उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय खास मौका लेकर आया है. भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के कुल 28,740 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, आवेदन फॉर्म को 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच जमा कर सकते हैं. फॉर्म में करेक्शन 18 से 19 फरवरी के बीच होगा.

जो भी उम्मीदवार इस पद पर करियर बनाना चाहते हैं, वे आखिरी डेट से पहले आवेदन कर दें. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इन पदों पर होगी नियुक्ति

इस भर्ती के जरिए ब्रांच पोस्टमास्ट (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पदों पर नियुक्ति की जीएगी.

एलिजिबिलिटी

जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करता है उसकी न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 40 साल निर्धारित की गई है. हालांकि,नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को एज में छूट दी जाएगी. इसके साथ ही उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है.

इस प्रोसेस से होगा सिलेक्शन

उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद क्लास 10वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. बता दें कि इसके लिए किसी भी तरह के लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. इसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चयन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.

इसके बाद उम्मीदवारों को होमपेज पर इससे जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लें.

रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म को फिल करें और उसे जमा कर दें.

