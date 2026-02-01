scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंडिया पोस्ट में निकली डाक सेवक भर्ती, 28740 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति

भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवाओं के 28,740 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है, जो 14 फरवरी को बंद हो जाएंगे. जो भी उम्मीदवार इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें.  

Advertisement
X
भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवाओं के 28740 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ( Photo: Pexels)
भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवाओं के 28740 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ( Photo: Pexels)

10वीं पास उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय खास मौका लेकर आया है. भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के कुल 28,740 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, आवेदन फॉर्म को 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच जमा कर सकते हैं. फॉर्म में करेक्शन 18 से 19 फरवरी के बीच होगा. 

जो भी उम्मीदवार इस पद पर करियर बनाना चाहते हैं, वे आखिरी डेट से पहले आवेदन कर दें. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

इन पदों पर होगी नियुक्ति 

सम्बंधित ख़बरें

NTA ने CSIR UGC NET दिसंबर 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. (Photo: Pexels)
जारी हुआ CSIR UGC NET 2025 का रिजल्ट, खत्म हुआ इंतजार, ऐसे करें चेक 
क्या आपने कभी सोचा है कि बर्थडे पार्टी या प्री-वेडिंग शूट को ट्रेन में मनाया जा सकता है? (Photo: PTI)
भारत के इस ट्रेन में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं बर्थडे... प्री-वेडिंग शूट का भी है ऑप्शन
अगर आप 10वीं पास हैं और रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए है. रेलवे ने ग्रुप डी के 22,000 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. (Photo:Pexels)
10वीं पास के लिए रेलवे में निकली 22 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस दिन से पहले करना होगा आवेदन 
वायरल वीडियो में 10 मिनट फूड डिलीवरी का सच आया सामने. (Photo: insta/@ ghanta)
सोशल मीडिया पर 10 मिनट डिलीवरी का सच आया सामने, देख हैरान हुए यूजर्स, छिड़ी नई बहस 
Photo : Pexels
बैंक ऑफ बड़ौदा के इन पदों पर निकली वैकेंसी, कौन कर सकता है अप्लाई, क्या है योग्यता, जानें सारी डिटेल

इस भर्ती के जरिए ब्रांच पोस्टमास्ट (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पदों पर नियुक्ति की जीएगी. 

एलिजिबिलिटी

जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करता है उसकी न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 40 साल निर्धारित की गई है. हालांकि,नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को एज में छूट दी जाएगी. इसके साथ ही उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है. 

इस प्रोसेस से होगा सिलेक्शन

उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद क्लास 10वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. बता दें कि इसके लिए किसी भी तरह के लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. इसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चयन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. 

Advertisement

ऐसे करें आवेदन 

  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in  पर जाएं. 
  • इसके बाद उम्मीदवारों को होमपेज पर इससे जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा. 
  • इसके बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लें. 
  • रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म को फिल करें और उसे जमा कर दें. 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement