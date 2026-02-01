scorecardresearch
 
कंपनी में कैसे बन सकते हैं HR? कौन सा करना होता है कोर्स, मिलती है इतनी सैलरी

आज के समय में हर बड़ी-छोटी कंपनी में एचआर (Human Resources) की अहम भूमिका होती है. एचआर का काम कर्मचारियों की हायरिंग, इंटरव्यू, सैलरी, छुट्टी और कंपनी के नियम-कानून को नियंत्रण करना होता है. ऐसे में बहुत से युवा एचआर बनकर अच्छी नौकरी करना चाहते हैं. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? 

किस तरह बनते हैं एचआर? जानें सारी डिटेल. (Photo: Pexels)
आज के समय में किसी भी कंपनी का विकास केवल प्रॉफिट से नहीं बल्कि उसके कर्मचारियों से तय होती है. कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनकी सैलरी, ट्रेनिंग और काम का माहौल बेहतर बनाने तक की जिम्मेदारी एचआर (Human Resources) पर होती है. यही वजह है कि HR की डिमांड हर सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है. अगर आप भी लोगों से जुड़कर काम करना चाहते हैं और अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में हैं, तो HR का करियर आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है. 

ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस फील्ड में करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स करना सही होती, इसमें कितनी सैलरी मिलती है और क्या-क्या काम करना होता है?

HR बनने के लिए योग्यता

एचआर बनने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है. आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे BBA, B.Com, BA या B.Sc. अगर शुरुआत से ही HR में करियर बनाना चाहते हैं, तो BBA  इन HR कर सकते हैं. लेकिन अगर आप 12वीं के बाद ही इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बीबीए एचआर मैनेजमेंट, एमबीए एचआर मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट में पीएचडी कोर्स कर सकते हैं. 

ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं ये कोर्स 

लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद HR बनने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन खोज रहे हैं, इसके लिए MBA in HR सबसे बेहतरीन कोर्स है. इसके अलावा PGDM इन HR या MHRM (Master in Human Resource Management) कर सकते हैं. ये कोर्स पर 2 साल की होती है. लेकिन अगर कोई उम्मीदवार MBA नहीं करना चाहता, तो वह HR Management, Recruitment & Payroll या Labour Law जैसे शॉर्ट-टर्म कोर्स कर सकते हैं. 

HR बनने के लिए जरूरी है ये स्किल

एक अच्छे एचआर के लिए कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को समझने की क्षमता, इंटरव्यू लेने का अनुभव, MS Excel और एचआर सॉफ्टवेयर की जानकारी जरूर होनी चाहिए. 

कितनी होती है इनकी सैलरी?

वैसे तो एचआर की सैलरी उनके अनुभव और कंपनी पर निर्भर करती है. फ्रेशर HR को 15,000 से 30,000 रुपये हर महीने तक सैलरी मिल सकती है. 2 से 5 साल के अनुभव के बाद ये 40,000 से 70,000 रुपये तक पहुंच जाती है. सीनियर HR या HR मैनेजर की सैलरी लगभग 1 लाख प्रति माह या उससे ज्यादा भी हो सकती है.

कहां मिलती है नौकरी?

एचआर की नौकरी प्राइवेट कंपनियों, MNCs, IT कंपनियों, हॉस्पिटल, स्कूल-कॉलेज और HR कंसल्टेंसी फर्म में आसानी से मिल जाती है. 

 

