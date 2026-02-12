scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

42 से कम है उम्र? तो यहां मिल सकती है सरकारी नौकरी, 4200 पदों पर निकली भर्ती!

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अलग-अलग विभागों में कुल 4227 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस पद पर CET पास उम्मीदवार 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

Advertisement
X
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अलग-अलग विभागों में कुल 4227 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. (Photo:Pexels)
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अलग-अलग विभागों में कुल 4227 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. (Photo:Pexels)

लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के पास बेहद खास मौका है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप C के 4227 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस आवेदन की जरिए उम्मीदवार को अलग-अलग विभागों में नौकरी मिल सकता है. इन पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो 23 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगे. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं. 

इन विभागों में नौकरी का मौका 

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कुल 4227 पदों नियुक्ति करेगा. इस भर्ती में स्वास्थ्य, तकनीकी और वन विभाग समेत कई विभागों में जॉब का शानदार मौका है. भर्ती के तहत मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, डिस्पेंसर, डाइटिशियन, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निशियन और लीगल असिस्टेंट जैसे कई पदों पर भर्ती की जाएगी. हालांकि, इन पदों पर केवल वहीं उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET पास की है. लेकिन पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग रखी गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Bharat Bandh on Feb 12.
LIVE: किसान संगठनों-ट्रेड यूनियंस का भारत बंद, इन 3 मुद्दों पर विरोध
मृतक 22 वर्षीय लड़की. (File Photo: Kamaljeet Sandhu/ITG
कार सवार पुलिसकर्मी ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, नीचे गिरी लड़की तो चढ़ा दी कार
सोमबीर की लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से गहरे संबंध हैं. (Photo: ITG)
अमेरिका से प्रत्यर्पित गैंगस्टर सोमबीर उर्फ ‘मोट्टा’ गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं संबंध
फरीदाबाद में 10 बकरियों की मौत से हड़कंप. (Photo: Screengrab)
फरीदाबाद में 10 बकरियों की मौत, गड्ढे का पानी पीते ही एक-एक कर सब गिर गईं
Difference between ladki and ladkiyan in plural form
रेलवे फ्लाईओवर के नीचे है ये स्कूल, प‍िलर बने ब्लैकबोर्ड

ऐसे होगा चयन 

उम्मीदवारों का चयन CET स्कोर के बेसिस पर किया जाएगा. इसके बाद कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट या लिखित परीक्षा का आयोजन भी हो सकता है. लास्ट में उम्मीदवार के प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा. 

Advertisement

https://hssc.gov.in/file/ac1f23cd-99c4-13a6-819c-32aaa1600063/advertisements

इतनी होनी चाहिए एज 

इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 साल निर्धारित की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. वहीं, अगर सैलरी की बात करें तो, उम्मीदवारों को 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये प्रतिमाह तक मिलेंगे. सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा और अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा.

ऐसे कर लें आवेदन 

इस पद पर आवेदन के लिए HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें. पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवार “Registered Candidate” पर क्लिक कर लॉगिन करें. मांगी गई सभी जानकारी को फिल करें और फॉर्म डाउनलोड कर लें. बता दें कि इन पदों पर आवेदन के लिए किसी भी तरह के आवेदन शुल्क की जरूरत नहीं है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement