बैंक में नौकरी करने का शानदार मौका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 350 पदों पर निकाली भर्ती

बैंक में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केटिंग ऑफिसर और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के कुल 350 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 350 पदों पर भर्ती निकाली है. (Photo: Pexels)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केटिंग ऑफिसर और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के कुल 350 पदों पर भर्ती निकाली है. इनमें से 300 पद मार्केटिंग ऑफिसर के लिए निर्धारित है, वहीं 50 पद फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए रखे गए हैं. इस पद पर आवेदन के लिए प्रक्रिया 20 जनवरी, 2026 से शुरू हो चुकी है. आवेदन की आखिरी तारीख 3 फरवरी निर्धारित की गई है. ऐसे में बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के पास ये शानदार मौका है. वो ऑफिशियल वेबसाइट centralbank.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

इस भर्ती के तहत कुल 350 पदों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है. वहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग सीटें रखी गई हैं. दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की गई है. 

ये उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर (स्केल III) पद के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों ने CFA, CA या MBA की होगी, उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. इसके साथ इससे जुड़े फील्ड में 5 साल का अनुभव होना चाहिए. वहीं,  मार्केटिंग ऑफिसर के लिए उम्मीदवार को MBA, PGDBM या बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. इसके साथ ही इस पद के लिए कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए. 

क्या होगी सिलेक्शन प्रोसेस?

इन पदों पर सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी. परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा. इसमें इंटरव्यू भी शामिलहै. लास्ट में उम्मीदवार की परीक्षा में प्रदर्शन, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 

परीक्षा का पैटर्न 

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बैंक की ओर से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ये एग्जाम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा. इसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे जिसके लिए उम्मीदवार को 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा. इस पेपर में 70 सवाल उम्मीदवारों के चुने हुए पद से जुड़े होंगे जबकि 30 सवाल बैंक के नॉलेज, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से जुड़े होंगे.      

---- समाप्त ----
