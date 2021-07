JEE Main 2021 Session 4 Exam Date, Application Link: संयुक्त प्रवेश परीक्षा, JEE Main 2021 Session 4 की एग्‍जाम डेट्स में संशोधन किया गया है. शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को एग्‍जाम की नई डेट्स की घोषणा की है. नये शेड्यूल के अनुसार, BE/BTech (पेपर -1) और BArch (पेपर) के लिए JEE Main 2021 Session 4 अब 26,27,31 अगस्त और 01 और 02 सितंबर, 2021 को आयोजित किया जाएगा.

Registrations for the JEE(Main) session 4 is still in progress and dates for registration will be further extended upto 20th July, 2021. @EduMinOfIndia @PMOIndia @AICTE_INDIA