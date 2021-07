School Reopen: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने कुछ समय के लिए स्कूल खोलने के अपने फैसले को स्थगित कर दिया है. प्रदेश में हाल ही में कोरोना संक्रमित 20 बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले दर्ज किए हैं. इसी के चलते प्रदेश सरकार से अपने स्‍कूल खोलने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई जा रही थी. प्रदेश सरकार ने अब कुछ और समय के लिए स्‍कूल बंद रखने का फैसला किया है.

The government had earlier decided to re-open schools and colleges, but now we have decided to postpone it due to the current COVID19 situation. We will announce the opening of educational institutions and colleges later: Puducherry Education Minister