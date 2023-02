NEET PG 2023: नीट पीजी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, केंद्रीय मंत्री ने कहा-पोस्टपोन नहीं होगा एग्जाम

NEET PG 2023 Registration Last Date: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के बैनर तले कुछ डॉक्टर्स नीट पीजी स्थगित की मांग कर रहे थे. इसपर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा को बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (NEET PG) 2023 कार्यक्रम के अनुसार 5 मार्च को आयोजित की जाएगी. नीट पीजी रजिस्ट्रेशन की आज (12 फरवरी 2023) आखिरी तारीख है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द एनबीई नीट पीजी की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

नीट पीजी की तैयारी के लिए मिला है पूरा समय: केंद्रीय मंत्री

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा एक सवाल पूछे जाने पर कि क्या डॉक्टरों के विभिन्न समूहों की मांग के अनुसार परीक्षा स्थगित की जाएगी, मंडाविया ने जवाब दिया, “परीक्षा की तारीख 5 मार्च है और इसकी घोषणा पांच महीने पहले की गई थी, जिन छात्रों को परीक्षा देनी थी. परीक्षा के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी छात्र परीक्षा देने से पीछे न रहे, सरकार ने इंटर्नशिप की कट-ऑफ तारीख 11 अगस्त तक बढ़ा दी है.

क्यों स्थगित नहीं हो सकता है नीट पीजी एग्जाम?

दरअसल, 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 से अधिक एमबीबीएस छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जो विलंबित इंटर्नशिप के कारण #NEET PG 2023 परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे, MoHFW ने पात्रता के लिए इंटर्नशिप पूरा करने की अंतिम तिथि को 11 अगस्त 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. मंडाविया ने बताया कि ऐसा एकेडमिक शेड्यूल को पटरी पर लाने के लिए किया जा रहा है जो कोविड-19 महामारी के कारण पटरी से उतर गया था. मंत्री ने कहा कि अगर वे परीक्षा में देरी करते हैं, तो आगे के शेड्यूल में भी देरी होगी.

