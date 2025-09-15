scorecardresearch
 

क्या अगली जंग रूस और पोलैंड में होगी, रूस-नाटो-पोलैंड ने सीमा पर शुरू की सेना-हथियारों की तैनाती

रूस-पोलैंड तनाव बढ़ रहा है. रूस के ड्रोन हमलों के बाद नाटो ने पोलैंड में सैनिक तैनात किए. पोलैंड का आयरन गेट 2025 और रूस-बेलारूस का जापड 2025 अभ्यास सीमा पर चल रहा है. कालिनिनग्राद की इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती पोलैंड और बाल्टिक देशों को धमकी दे रही हैं. लेकिन युद्ध की संभावना कम है.

रूस के कालिनिनग्राद में पोलैंड के पास इस्कंदर मिसाइल तैनात की गई है. (Photo: X/@GabeZZOZZ)
रूस के कालिनिनग्राद में पोलैंड के पास इस्कंदर मिसाइल तैनात की गई है. (Photo: X/@GabeZZOZZ)

यूरोप में तनाव चरम पर है. रूस ने पोलैंड में ड्रोन हमले किए, जिसके जवाब में नाटो ने 'ईस्टर्न सेंट्री' ऑपरेशन शुरू किया. पोलैंड ने अपनी सीमा बंद कर दी. 'आयरन गेट 2025' नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया. साथ ही, रूस-बेलारूस का 'जापड 2025' अभ्यास चल रहा है. कालिनिनग्राद से रूस की इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती पोलैंड और बाल्टिक देशों को धमकी दे रही हैं. क्या यह सब अगले युद्ध की शुरुआत है? 

तनाव कैसे बढ़ा?

सितंबर 2025 में रूस ने पोलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन किया. 10 सितंबर को 21 रूसी ड्रोन पोलैंड में घुसे, जो यूक्रेन पर हमलों के दौरान भटके या जानबूझकर भेजे गए. ये ड्रोन बिना हथियारों के थे, लेकिन पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने कहा कि पोलैंड ने तीन ड्रोन मार गिराए. एक घर को नुकसान पहुंचा.

यह भी पढ़ें: रूस ने ओनिक्स मिसाइल की टेस्टिंग की... समुद्र में 350 किमी दूर टारगेट ध्वस्त

इसके जवाब में नाटो ने 12 सितंबर को 'ईस्टर्न सेंट्री' (पूर्वी पहरेदार) ऑपरेशन शुरू किया. नाटो महासचिव मार्क रुट्टे ने कहा कि रूस की हवाई लापरवाही बढ़ रही है. फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स ने पोलैंड को फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और सैनिक भेजे.

पोलैंड के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख कारोल नवरोकी ने नाटो सैनिकों को पोलैंड में तैनाती की अनुमति दी. यह ऑपरेशन आर्कटिक से ब्लैक सी तक फैलेगा, ड्रोन और मिसाइल खतरों से निपटने के लिए. रूस ने इसे 'गलती' बताया, लेकिन पोलैंड ने कहा कि यह जानबूझकर था. यूक्रेन ने भी चेतावनी दी कि पुतिन की बेईमानी बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना चीन सीमा के पास करने जा रही सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज

आयरन गेट 2025 vs जापड 2025

तनाव के बीच पोलैंड ने 'आयरन गेट 2025' या आयरन डिफेंडर अभ्यास शुरू किया. इसमें 40,000 सैनिक बेलारूस और कालिनिनग्राद सीमा पर तैनात होंगे. यह नाटो सहयोगियों के साथ होगा. पोलैंड ने बेलारूस सीमा 11 सितंबर को बंद कर दी, जिसमें ट्रेनें और कारें शामिल हैं. प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यह रूस-बेलारूस के आक्रामक अभ्यास के कारण है. 

रूस और बेलारूस 12-16 सितंबर को 'जापड 2025' अभ्यास कर रहे हैं. इसमें 13 से 40 हजार सैनिक हिस्सा लेंगे (रूस का दावा कम है, लेकिन विशेषज्ञ ज्यादा मानते हैं). यह बेलारूस में पोलैंड सीमा के पास हो रहा है. अभ्यास में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं.

रूस का कहना है कि यह रक्षात्मक है, लेकिन पोलैंड इसे आक्रामक मानता है. लिथुआनिया और लातविया ने भी अपनी सीमाओं पर सैनिक बढ़ाए.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय दोबारा बनाएगा: ऑपरेशन सिंदूर के बाद नया विवाद

कालिनिनग्राद से इस्कंदर मिसाइल का खतरा

रूस का कालिनिनग्राद एक छोटा इलाका है, जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच फंसा है. यहां से रूस ने इस्कंदर-एम बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं. इसकी रेंज 500 किमी है. कुछ वेरिएंट 700 किमी तक के रेंज के हैं. जापड 2025 के दौरान इनकी तैनाती पोलैंड की ओर की गई.

कौन से इलाके खतरे में?

  • लिथुआनिया: विलनियस सहित पूरा देश.
  • लातविया: रीगा सहित पूरा.
  • एस्टोनिया: लगभग एक-तिहाई हिस्सा.
  • पोलैंड: वॉरसॉ सहित लगभग पूरा.
  • जर्मनी और डेनमार्क: छोटा हिस्सा, जैसे बोर्नहोम द्वीप.
  • स्वीडन: दक्षिणी हिस्सा.

बर्लिन और स्टॉकहोम 100 किमी दूर हैं, लेकिन एक्सटेंडेड रेंज से खतरा. इस्कंदर न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, जो नाटो के लिए बड़ी चुनौती है. ओएसआईएनटी ग्रुप साइबरबोरोश्नो ने वीडियो से पुष्टि की कि दो लॉन्चर पोलैंड की ओर तैनात हैं. नाटो ने कालिनिनग्राद को नष्ट करने की योजना बनाई है, लेकिन यह जोखिम भरा है.

ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सैन्य ताकत की तुलना

ग्लोबल फायरपावर (जीएफपी) इंडेक्स 2025 के अनुसार, देशों की सैन्य ताकत को 60+ फैक्टर्स से मापा जाता है- जैसे सैनिक संख्या, हथियार, बजट, भूगोल. कम पावर इंडेक्स स्कोर बेहतर. नाटो का कुल स्कोर 3.89 है.

  • रूस की ताकत: यूक्रेन युद्ध के बावजूद, रूस की सेना बड़ी है. लेकिन सैंक्शन्स से कमजोर हुई. कालिनिनग्राद में न्यूक्लियर मिसाइलें इसका फायदा उठाती हैं. रूस का फोकस हाइपरसोनिक हथियारों पर है.
  • पोलैंड की ताकत: नाटो का मजबूत सदस्य. 2025 में बजट बढ़ाकर यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा. एब्राम्स टैंक, एफ-35 जेट्स और पैट्रियट सिस्टम हैं. लेकिन अकेले रूस से कमजोर.
  • नाटो की ताकत: अमेरिका (रैंक 1), ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ मिलकर रूस से 3 गुना मजबूत. यूरोपीय नाटो में पोलैंड, तुर्की, जर्मनी प्रमुख. नाटो का आर्टिकल 5 (एक पर हमला सब पर) रूस को रोकता है. लेकिन रूस की मिसाइलें तेज हमला कर सकती हैं.

क्या अगला युद्ध रूस-पोलैंड के बीच होगा?

नहीं, संभावना कम है. यह तनाव यूक्रेन युद्ध का हिस्सा लगता है. रूस नाटो को डराना चाहता है, लेकिन पूर्ण युद्ध से बच रहा है क्योंकि नाटो की ताकत ज्यादा है. विशेषज्ञ कहते हैं कि ड्रोन और अभ्यास मनोवैज्ञानिक दबाव हैं. नाटो की एकता से युद्ध टल सकता है. रूस को सैंक्शन्स और यूक्रेन से निपटना है.

---- समाप्त ----
