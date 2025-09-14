रूस ने ओनिक्स मिसाइल की टेस्टिंग की... समुद्र में 350 किमी दूर टारगेट ध्वस्त

रूस की सैन्य ताकत फिर से सुर्खियों में है. 13 सितंबर 2025 को रूसी पैसिफिक फ्लीट के तटीय मिसाइल क्रू ने ओनिक्स क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह मिसाइल कुरिल द्वीपसमूह के परमुशिर द्वीप से लगभग 350 किलोमीटर दूर समुद्री लक्ष्य पर सीधा हमला करके उसे नष्ट कर दिया. यह परीक्षण पैसिफिक फ्लीट के बड़े कमांड एक्सरसाइज का हिस्सा था, जिसमें बास्टियन मिसाइल सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
ओनिक्स मिसाइल क्या है?
ओनिक्स (P-800 Oniks) एक सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है, जो रूस द्वारा विकसित की गई है. यह ध्वनि की गति से ज्यादा तेज उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है. यह मिसाइल समुद्री जहाजों, विमान वाहक समूहों या कन्वॉय को नष्ट करने के लिए बनाई गई है.
ओनिक्स को बास्टियन-P या बाल-ई मिसाइल सिस्टम से लॉन्च किया जाता है, जो मोबाइल तटीय रक्षा प्रणाली है. यह सिस्टम दुश्मन के जहाजों को दूर से ही डुबो सकता है.
बास्टियन मिसाइल सिस्टम क्या है?
बास्टियन (K-300P Bastion-P) रूस की उन्नत तटीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो ओनिक्स मिसाइलों का इस्तेमाल करती है. यह सिस्टम तट से समुद्री खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है.
बास्टियन सिस्टम रूस की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर आर्कटिक और पूर्वी क्षेत्रों में.
परीक्षण की पूरी कहानी: क्या हुआ?
13 सितंबर 2025 को पैसिफिक फ्लीट के तटीय मिसाइल क्रू ने परमुशिर द्वीप (कुरिल चेन का हिस्सा) से ओनिक्स मिसाइल दागी. लक्ष्य समुद्र में 350 किमी दूर रखा गया था, जो एक मॉक (नकली) समुद्री टारगेट था. मिसाइल ने सीधा निशाना लगाया और टारगेट को नष्ट कर दिया. सतह के जहाजों और नौसेना विमानों ने अभ्यास क्षेत्र को सुरक्षित रखा.
यह परीक्षण पैसिफिक फ्लीट के बड़े पैमाने के कमांड एक्सरसाइज का हिस्सा था, जो रूस के पूर्वोत्तर में समुद्री लाइनों और द्वीप क्षेत्रों की रक्षा का परीक्षण कर रहा था. इसमें शामिल थे...
रूस का कहना है कि यह रूटीन एक्सरसाइज है, जो सैन्य तैयारियों को मजबूत करती है. कुरिल द्वीप जापान के साथ विवादित क्षेत्र है, इसलिए यह परीक्षण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.
रूस की सैन्य रणनीति
यह परीक्षण रूस की सैन्य क्षमता को दिखाने का तरीका है. पैसिफिक फ्लीट रूस की पूर्वी सीमाओं की रक्षा करता है, जो चीन, जापान और अमेरिका से लगी हुई हैं. ओनिक्स और बास्टियन सिस्टम आर्कटिक मार्ग (नया समुद्री रास्ता, जो ग्लोबल वार्मिंग से खुला है) की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं.